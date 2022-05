Svietłana Rubej, Iwona Syta, Agata Chołaj-Sułek, Oriana Sulej i Joanna Szegda - to część kobiet z Puław i okolic, które od miesięcy angażują się w pomoc wolontariacką na rzecz uchodźców z Ukrainy. Same zbierały i wydawały dary, jeździły na MOP w Markuszowie, a paczki tymczasowo składowały nawet we własnych domach.

W kwietniu wolontariuszki wpadły na pomysł utworzenia własnego, społecznego punktu pomocowego.

Do lokalnych samorządów zwróciły się o wsparcie - użyczenie lokalu, który mógłby służyć do tego celu. Społeczniczki spotkały się jednak z odmową. Pomocną dłoń wyciągnął do nich za to Instytut Uprawy Nowożenia i Gleboznawstwa, który zaoferował im lokal przy Kazimierskiej 4. W jego wyremontowaniu naszym bohaterkom pomogły puławskie firmy, m.in. Termochem i Interbud.

- W ciągu najbliższych dni wstawimy kolejne meble i wkrótce będziemy zaczynać. To jest nasza społeczna, oddolna inicjatywa. Mamy już 100 metrów kwadratowych zajętych darami, które będziemy musieli posegregować. Trafiają do nas potrzebne rzeczy od darczyńców z całego regionu, ale także z likwidowanych miejsc kwaterunku, m.in. hoteli, z których Ukraińcy już wyjechali - tłumaczy Joanna Szegda.