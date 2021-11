Puławy. Artyści docenieni i nagrodzeni

W Puławach nie brakuje utalentowanych osób, które pnąc się po szczeblach swojej artystycznej kariery, jednocześnie promują swoje rodzinne miasto. Najlepsi z nich, za swoją pracę, zaangażowanie i szlifowanie talentu, otrzymali nagrody przyznawane przez prezydenta. W tym roku uhonorowano łącznie 16 osób, które otrzymało pamiątkowe dyplomy, róże oraz pieniądze (od 2 do 8 tys. zł).

Rozdanie nagród miało miejsce w środę podczas gali zorganizowanej w Domu Chemika. Te doroczne trafiły do pięciu osób: Anny Filipiak-Matras (poetka, recytatorka, wokalistka, instruktorka w POK, zwyciężczyni międzynarodowych konkursów), Agaty Bedynek-Chodoły (kulturoznawca, bibliotekarka, autorka mobilnego przewodnika po Puławach), Krzysztofa Gryko (poeta, muzyk, tłumacz, twórca Gryko Sensual Band i Not for Sale), Renaty Szelewickiej-Karolik (nauczycielka śpiewu, w ostatnim roku jej podopieczni zdobyli ponad 30 nagród i wyróżnień) oraz Emilii Ziemnickiej (prezenterka telewizyjna, dziennikarka, w swoich programach promuje historię i kulturę Puław).