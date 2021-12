Puławy: Dzisiaj szczepią bez kolejki. "Biała sobota"

Na co dzień puławska przychodnia szczepi około 200 osób dziennie. Dzisiaj jej pracownicy mają zamiar obsłużyć znacznie wyższą liczbę pacjentów.

- Skompletowaliśmy dwunastoosobowy zespół, który od godz. 9 do 17 ma zamiar zaszczepić nawet 600 osób. Cztery osoby kwalifikują, dwie pilnują odpowiednich odległości pomiędzy oczekującymi i kierują ruchem, a pozostali pracownicy naszej placówki zajmują się podawaniem szczepionek - mówi Magdalena Broniek, koordynator rejestracji pacjentów w puławskim SP ZOZ.

"Biała sobota" to odpowiedź na wysokie zainteresowanie szczepieniami w powiecie puławskim, które przekłada się na długie kolejki oczekujących na preparaty mające chronić przed ciężkim przebiegiem choroby Covid-19 wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2.

Pacjenci, którzy dzisiaj zgłoszą się na szczepienie do przychodni przy Partyzantów 17, mają do wyboru dwa preparaty: Pfizer lub Johnson&Johnson. Dzisiejsza akcja to szansa dla wszystkich, którym zależy na czasie. Jak zapewnia personel, na szczepienie można przyjść dzisiaj nawet bez wcześniejszego rejestrowania się w systemie.