Puławy. Marznij, albo płać więcej

Do listy produktów i usług, których ceny w 2022 roku będą wyższe, niż są obecnie, mieszkańcy Puław mogą doliczyć ciepło. Prezes OPEC, Paweł Iwaszko, w rozmowie z nami potwierdził, że projekt nowej taryfy jest już gotowy.

– Cena dla odbiorców wzrośnie o około 15 proc. To niewiele w porównaniu do tego, jak szybko rosną ceny surowców, czy energii elektrycznej – ocenił szef miejskiego przedsiębiorstwa.

Zanim taryfa zacznie obowiązywać, będzie musiał zaakceptować ją jeszcze Urząd Regulacji Energetyki, ale wyższe zaliczki spółka już przyjęła. Obecnie trwają rozliczenia z klientami, którzy otrzymali od OPEC-u nowe, wyższe rachunki. Jak przypomina prezes Iwaszko, podwyżka jest składową dwóch czynników: wyższej ceny ciepła otrzymywanego od Grupy Azoty Puławy oraz wyższych kosztów jego dystrybucji.

Co ważne, rachunki puławian mogłyby być jeszcze wyższe, gdyby nie fakt, że zakładowa elektrociepłownia zasilana jest węglem, a nie drożejącym w rekordowym tempie gazem. Minusem tego rozwiązania jest natomiast wyższe zanieczyszczenie, w tym emisja CO2 oraz koszty z tym związane. Wypuszczenie do atmosfery tony dwutlenku węgla obarczone jest obecnie karą 50 euro - to dwa razy więcej, niż przed rokiem. A to przekłada się na rosnące koszty, najpierw po stronie dostawców ciepła, a następnie konsumentów.