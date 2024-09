Radna proponuje Aleję Puławskich Olimpijczyków

Budowę Alei Puławskich Olimpijczyków, która miałaby znaleźć się w okolicy hali sportowej MOSiR przy al. Partyzantów, zaproponowała radna Katarzyna Dębska z klubu Platformy Obywatelskiej.

- Miejskie takie uhonorowałoby zasłużonych sportowców z naszego miasta. Jednocześnie taka forma służyłaby upamiętnieniu i przybliżeniu wybitnych ludzi wśród puławskich mieszkańców - argumentuje autorka złożonej interpelacji. - Aleja mogłaby mieć formę odbitych dłoni lub tablic z danymi sportowców, wynikami, rokiem lub miejscem udziału w Igrzyskach Olimpijskich - wyjaśnia.

Katarzyna Dębska wskazuje również listę osób, które zasłużyły na wyróżnienie. To Bogusław Kanicki (siatkówka, Moskwa), Mariusz Zdonek (teakwondo, Seul), Anna Uryniuk (pływanie, Barcelona, Atlanta, Sydney), Krzysztof Cwalina (pływanie, Barcelona), Malwina Kopron (rzut młotem, Rio de Janeiro, Tokio), Konrad Czerniak (pływanie, Londyn, Rio de Janeiro, Tokio), Przemysław Krajewski (piłka ręczna, Rio de Janeiro) i Mariusz Zdonek (teakwondo, Seul). Decyzja o tym, czy miasto zabezpieczy środki na taki cel jeszcze nie zapadła.

Co ciekawe, pomysł na aleję nie jest pierwszym, który pojawił się w Puławach. Już w 2018 roku miała powstać chodnikowa Aleja Gwiazd, która była jednym ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego z poparciem 150 osób. Autorka propozycji, Krystyna Wojszczuk, która chciała w ten sposób docenić znane postaci (z różnych dziedzin) urodzone w Puławach. Ostatecznie od tego zadania miasto odstąpiło, a powodem rezygnacji były różnice zdań co do tego, kto miałby do takiej alei trafić. W wątpliwość poddano również zgodność tego zadania z regulaminem puławskiego BO.