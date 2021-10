Seniorzy nie będą się nudzić, Dostali pieniądze na zajęcia

Takich pieniędzy dla seniorów w gminie Baranów jeszcze nie było. Samorządowcy od poniedziałku rozpoczynają rekrutację, która wyłoni 30 osób w wieku powyżej 60 lat, uczestników projektu wartego 730 tys. zł. Większość z tej sumy stanowi unijna dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski.

- To największy projekt tego rodzaju w historii naszej gminy. Bardzo się cieszymy, że udało nam się te środki pozyskać. Mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy, spodoba się naszym mieszkańcom - mówi Pelagia Maruszak, z-ca wójta gminy Baranów.

Osoby, które zostaną przyjęte do projektu, czeka szereg spotkań integracyjnych, warsztatów, bezpłatnych kursów oraz wycieczek. Seniorzy w ciągu najbliższych dwóch lat zobaczą Łańcut, Sandomierz, Solinę i Polańczyk. Pojadą także do teatru, będą uczyć się zdrowego stylu życia, dbania o wygląd, obsługi komputera itp. W programie jest także spotkanie z prawnikiem, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

To nie wszystko. Dzięki unijnemu projektowi, wyremontowany zostanie budynek po byłym przedszkolu przy ul. Puławskiej w Baranowie. Nieruchomość zostanie zaadaptowana dla osób starszych i niepełnosprawnych. W przyszłości swoje miejsce znajdzie tutaj pierwszy w gminie klub seniora. - Ten projekt jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Po jego zakończeniu chcielibyśmy kontynuować tego rodzaju zajęcia dla naszych seniorów poprzez zawiązanie klubu - przyznaje Pelagia Maruszak.

Rekrutacja, która wyłoni 30 uczestników zakończy się w tym miesiącu. Zapisy od 18 do 22 października w godz. 9-13 (Gminne Centrum Kultury). Więcej informacji pod nr 81 88 34 027.