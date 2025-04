Wielkanocne pisklaki. Na kominie Zakładów Azotowych są nowi mieszkańcy

Sokołami zaczęliśmy się interesować w zeszłym roku, gdy dużo się działo na kominie lubelskiej elektrociepłowni. Całą historię krok po kroku przeczytacie na naszej stronie pod tym linkiem.

Na puchate pisklaki w lubelskim gnieździe musimy poczekać do okolic początku maja. Jednak w innym gnieździe rozpoczęło się już karmienie i wychowywanie. Na kominie Zakładów Azotowych w Puławach w tym roku były cztery jaja i z trzech wykluły się już pisklęta. Ostatnie wykluje się w ciągu kilku następnych godzin.

Puławskie gniazdo ma dłuższą historię niż to lubelskie zlokalizowane na kominie elektrociepłowni Wrotków. Istnieje od 2006 roku, pierwszy lęg był w 2013 roku. Od tamtej pory w puławskim gnieździe wykluło się ponad 20 piskląt.

Dwa lata temu w gnieździe doszło do tragicznej sytuacji. Samica sokoła zginęła pozostawiając samca z pisklętami. Na szczęście maluchy były już w takim wieku, że samiec dał radę sam odchować pisklęta. Szybko znalazł sobie nową partnerkę (do Puław przyleciała aż z Niemiec) i w zeszłym roku urodził się ich pierwszy lęg. W przeciwieństwie do losów Wrotki i Czajnika, nie możemy podglądać puławskiej rodziny na żywo.

Co ciekawe jeden z "puławiaków" także pojawia się w okolicy lubelskiego gniazda Wrotki. Kilkukrotnie pojawiał się w kamerze.