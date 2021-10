Puławy. Właściciel hotel swój widzi większy. Co na to radni?

0 A A

Tak wyglądałby hotel po rozbudowie. Jego właściciel jest przekonany, że po otwarciu nowej hali widowiskowo-sportowej w jego pobliżu, zainteresowanie noclegami będzie wyraźne wyższe (fot. M. Pikul / materiały inwestora)

Właściciel hotelu „Pikul” od lat stara się o zgodę na rozbudowę budynku. Chodzi o podwyższenie go o trzy piętra. Żeby to zrobić, konieczna jest zmiana miejscowego planu. Uchwałą o przystąpieniu do jego sporządzania wkrótce zajmą się radni.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować