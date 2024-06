Znęcał się nad rodzicami i ukradł matce pieniądze

– Wczoraj (21 czerwca) puławski sąd, na wniosek policjantów z Puław aresztował 37-latka, podejrzanego o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoimi rodzicami, groźby zabójstwa wobec znajomej oraz przywłaszczenie karty płatniczej swojej matki i dwukrotne włamanie na jej konto, by wypłacić pieniądze – przekazała komisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

To matka mężczyzny powiadomiła policjantów o tym, że 37-latek stosuje przemoc wobec swoich rodziców. Tę informację potwierdzili przesłuchani w sprawie świadkowie. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu.

– W toku czynności dochodzeniowo - śledczych policjanci ustalili, że puławianin od miesięcy znęcał się nad matką i ojcem stosując przy tym przemoc psychiczną i fizyczną. Będąc pod działaniem alkoholu wyzywał ich, poniżał, szarpał i popychał oraz uderzał rękami w głowę. Policjanci wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dodała komisarz Rejn-Kozak.

Okazało się także, że przywłaszczył sobie kartę płatniczą matki i dwukrotnie włamał się na jej konto po czym wypłacił pieniądze, zanim kobieta zdążyła się zorientować co się dzieje.

Swojej znajomej z kolei groził pozbawieniem życia oraz popełnieniem po wszystkim samobójstwa.

Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Trafił już do tymczasowego aresztu gdzie będzie przebywał przez co najmniej trzy najbliższe miesiące.