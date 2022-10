Wyremontowana, zabytkowa kamienica czeka na otwarcie. "To takie kraśnickie"

Choć inwestycja już „została zakończona i oddana do użytkowania”, to z wyremontowanej kamienicy przy Kościuszki 26 w Kraśniku i dobudowanej oficyny mieszkańcy będą mogli korzystać dopiero od 11 listopada. Bo właśnie w Święto Niepodległości zaplanowano oficjalne otwarcie. – To takie „kraśnickie” – komentuje opozycyjny radny Paweł Kurek (Polska 2050)