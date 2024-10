Przedszkolaki z Radzynia mają mieć cieplej. Czy miasto zdąży z projektem?

Inwestycje, o których mówiło się w mieście już wcześniej, dotyczą przedszkoli „jedynki” i „trójki”. O remont apelowała też kilka miesięcy temu pani dyrektor. "Już w 2012 ekspertyza techniczna wykazała zakres niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Od tego czasu, po kontrolach Straży Pożarnej nakłada się na nas mandaty za niedostosowanie do tych wymogów"- tłumaczyła we wniosku do władz miasta Anna Niewęgłowska z "jedynki".

I ratusz potraktował to poważnie. – Wnioski o dotacje można składać do Urzędu Marszałkowskiego do wiosny 2025 roku - przypomniał na sesji nadzwyczajnej burmistrz Jakub Jakubowski. Radni musieli bowiem szybko zatwierdzić zmiany w uchwale budżetowej. – Dostaliśmy zgodę z Lublina na to, by zmienić pewne założenia koncepcji w ramach „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027” - zaznacza burmistrz. Miasto tworzy MOF razem z gminami Radzyń, Borki i powiatem radzyńskim.

- Nasz pomysł jest taki, by w ramach tych środków starać się właśnie o termomodernizację dwóch przedszkoli- przyznaje Jakubowski.

Najpierw jednak miasto musi zlecić projekty. – Ale wcześniej, potrzebna jest ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Ostatni raz, taki dokument powstał 12 lat temu. Następnie, audyt energetyczny jest wymagany i całościowa inwentaryzacja. I wtedy będzie można zlecić projekt budowlano-wykonawczy- stwierdza Łukasz Mazurek, naczelnik wydziału rozwoju gospodarczego. Wstępnie inwestycję w przedszkolu miejskim numer 1 oszacowano na 70 tys. zł, a w „trójce” na 90 tys. zł.

Pod koniec lipca, zarząd województwa lubelskiego pozytywnie zaopiniował strategie MOF Radzynia Podlaskiego. Oprócz docieplenia budynków, samorządy planują m.in. wspólny projektu z zakresu cyfryzacji usług publicznych.

W sumie, gminy mogą zrealizować 12 projektów za ok. 40 mln zł.