Lubelskie. Dachowanie osobówki. Ranna kobieta przetransportowana śmigłowcem do szpitala

Policja podaje, że zdarzenie drogowe miało miejsce w miejscowości Komarówka Podlaska (zaś straż pożarna pisze, że było to w miejscowości Derewiczna).

– Według wstępnych ustaleń 69-letni kierowca jadący samochodem marki Volkswagen Polo, na śliskiej nawierzchni zjechał z drogi na zakręcie – opisuje asp. Piotr Mucha, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Auta wjechało do rowu. Doszło do dachowania. Ranne zostały dwie osoby. – Pasażerka - 61-letnia żona mężczyzny z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala śmigłowcem – dodaje przedstawiciel radzyńskich policjantów.

69-letni kierowca volkswagena był trzeźwy.

Funkcjonariusze ustalają szczegółowo okoliczności wypadku.