"Mamy pałac kultury". Jak znany youtuber rozsławił Radzyń Podlaski

- Nie spodziewałem się takich reakcji. Oczywiście „pałac kultury” to był skrót myślowy. Nie było w tym złych intencji. Włączyłem się jednak do tej dyskusji, która przybierała różne kształty- tłumaczy burmistrz. Odezwali się do niego bliscy dziewczyn występujących w nagraniu Pasuta. – Dostały one sporo hejtu za to, że użyły sformułowania „pałac kultury”. Ale w naszym pałacu jest mnóstwo kultury i będzie jeszcze więcej. A ludziom kojarzy się to żartobliwie. Ale widzimy w tym szansę. O Radzyniu już dowiedziało się tyle osób- zauważa Jakubowski. Przy okazji zaprasza też dziewczyny z nagrania do swojego gabinetu. – Zastanawiam się, dlaczego u młodych pierwsza myśl jest taka, że tu nic dla nich nie ma. To wyzwanie. Warto zrobić z tego użytek- podkreśla.

Docelowo, w wyremontowanym pałacu Potockich znajdzie się ośrodek kultury. Już teraz działają tam niektóre jego pracownie. Ale władze miasta chcą spytać mieszkańców o to, jak to widzą. – Rozdaliśmy już kilkaset ankiet. Planujemy jeszcze spotkania dyskusyjne, m.in. 31 lipca w pałacu poruszymy tematy związane właśnie z młodzieżą- zapowiada Jakubowski. Początek o godz. 18. Z kolei, ankiety do końca sierpnia można m.in. pobrać ze strony internetowej urzędu.