Ogniska ptasiej grypy w Lubelskiem. "Znowu mamy tego wysoce zjadliwego wirusa"

– Po dwóch latach, bo w styczniu 2020 roku mieliśmy pierwsze ogniska ptasiej grypy w naszej gminie, znowu mamy tego wysoce zjadliwego wirusa – mówi Radosław Szumiec, sekretarz gminy Uścimów. – Obecnie to jest jedno ognisko, ale wszelkimi obostrzeniami i likwidacją stad objętych jest w sumie pięć gospodarstw, w których są hodowane indyki i perliczki. I dodaje: – W Starym Uścimowie kurniki są skupione w bliskiej odległości, ok. 70-100 metrów od siebie, bo są to rodzinne gospodarstwa.

Ognisko w Uścimowie Starym zostało zgłoszone do inspekcji weterynaryjnej w niedzielę, 9 stycznia br. – W poniedziałek choroba została potwierdzona wynikami badań. Zaraz po tym przystąpiliśmy do działania. Został wyznaczony obszar zapowietrzony i obszar zagrożony – opisuje sekretarz gminy.

Teren został oznakowany. – Wyznaczone zostały punkty oddzielające oba te obszary, uniemożliwiające poruszanie się osobom postronnym. Są one strzeżone przez strażaków ochotników i policjantów. Obszar objęty restrykcjami jest całą dobę dozorowany. Poza tym, przy wjazdach na punkty zostały rozłożone maty z płynem dezynfekcyjnym, które są sukcesywnie nasączane – wylicza Radosław Szumiec. – Pierwsze ptaki z ogniska zostały zagazowane już w poniedziałek. Zaś we wtorek pojechały pierwsze transporty uśpionych zwierząt do utylizacji. Akcja trwa dalej. W czwartek do zakładu utylizacji pojadą ostatnie samochody z zagazowanym ptactwem. Po tym nastąpi etap dezynfekcji kurników i ściółki, a następnie jej utylizacja.

Załadunek jest robiony ręcznie przez zatrudnionych przez gminę pracowników. – Osoby te będą na miejscu, dopóki nie wyjadą ostatnie transporty zwierząt. Dostarczamy im posiłki i napoje – dodaje sekretarz, który dziękuje za pomoc wszystkim służbom i osobom, "dzięki którym sytuacja została opanowana".

Podobne działania polegające na likwidacji ogniska ptasiej grypy podjęto również w gminie Biała Podlaska. Wdrożono też obostrzenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

W 2021 roku w Polsce stwierdzono łącznie 403 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (w Lubelskiem – 3). Łącznie utrzymywane było w nich ponad 14,2 mln sztuk drobiu. Był to zarówno podtyp wirusa H5N1, ale w większości ognisk chodziło o podtyp H5N8.

Grypa ptaków

Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności, nagłe, zwiększone padnięcia drobiu) należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich osób i instytucji – lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to: depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność i biegunka.