Rolnik Roku 2024 - pobierz dodatek PDF

Polskie jabłko ambasadorem naszej prezydencji w Unii

Dla Polski jabłko jest owocem szczególnym i powodem do dumy narodowej. Jako największy producent jabłek w Europie i czwarty co do wielkości na świecie, polskie jabłka słyną ze swojego smaku i jakości, docenianych przez międzynarodowych konsumentów. Dlatego jabłko zostało uznane za oficjalny owoc przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.