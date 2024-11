Landman: Negocjator. Szczęście, platformy wiertnicze i premiera (wideo)

a chwilę, czyli w środę, 20 listopada, w serwisie SkyShowtime.

O czym to jest?

Historia oparta na podcaście „Boomtown” zabiera nas do nowo powstałych miasteczek zachodniego Teksasu. To współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych.

To historia opowiadana z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

W roli głównej Billy Bob Thornton, a występują także: Demi Moore, Michelle Randolph, Mark Collie i Paulina Chávez.

Gościnnie w serialu wystąpili: Jon Hamm, Andy Garcia i Michael Peña.

A jednym z producentów jest Taylor Sheridan odpowiedzialny za takie seriale jak Yellowstone, Lioness, Mayor of Kingstown i Tulsa King.

Zwiastun serialu Landman: Negocjator: