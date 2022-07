Program TV 1-3 lipca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 1 lipca:

Coco, reż. Lee Unkrich / Adrian Molina, Polsat, godz. 20

Jeden z największych przebojów Disney Pixar ostatnich lat. Producenci chętnie odkrywają przed młodymi widzami rzadko obecne w dotychczasowych animacjach kultury i narodowości. W tym przypadku odbiorcy mają okazję odkryć tradycje i kulturę Meksyku w poruszającej opowieści o Miguelu, który usiłuje zgłębić tajemnice rodzinnej legendy.

Incepcja, reż. Christopher Nolan, TVN, godz. 20

Głośny film Christophera Nolana, twórcy "Interstellar". Widowisko sci-fi zabiera widzów do czasów, w których technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Główny bohater, złodziej Cobb, musi zebrać drużynę i przedostać się do umysłu śpiącego biznesmena, by zaszczepić w nim myśl. Film stoi przede wszystkim znakomitą obsadą, w której znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio i Joseph Gordon-Levitt.

Ostatni skaut, reż. Tony Scott, TV Puls, godz. 20

Sponiewierany przez życie detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa swojego przyjaciela. Pomaga mu były gwiazdor futbolu. Nieżyjący już brat Ridleya Scotta, Tony, za kamerą oraz Bruce Willis i Damon Wayans w rolach głównych to gwarancja dobrego kina sensacyjnego.

Sobota, 2 lipca:

Rocky 5, reż. John G. Avildsen, TV Puls, godz. 20

TV Puls kontynuuje emisję serii o losach Rocky'ego Balboy. W piątej odsłonie z 1900 roku bohater traci majątek i ze względów zdrowotnych rezygnuje z boksu. Postanawia zostać trenerem dobrze zapowiadającego się Tommy'ego Gunna. W rolę tego drugiego wcielił się zmarły w 2013 roku zawodowy bokser i mistrz świata Tommy Morrison.

Na noże, reż. Rian Johnson, TVP Kultura, godz. 20

Doskonale przyjęta przez krytykę i publiczność komedia kryminalna czerpiąca wzorce z prozy Agathy Christie. Detektyw Blanc bada sprawę śmierci bogatego pisarza, głowy ekscentrycznej rodziny. Wszyscy jego krewni są podejrzani. W tej nominowanej do Oscara produkcji wystąpiły takie gwiazdy, jak Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans czy Jamie Lee Curtis.

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara, reż. Joachim Rønning / Espen Sandberg, Polsat, godz. 20

Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego więzienia i planuje zgładzić wszystkich piratów na morzach. Aby mu przeszkodzić, Jack Sparrow musi zdobyć Trójząb Posejdona. Piąta część "Piratów z Karaibów" z Johnnym Deppem w roli głównej. Tytułowego korsarza zagrał Javier Bardem.

Niedziela, 3 lipca:

Bękarty Wojny, reż. Quentin Tarantino, TVN Siedem, godz. 20

Jeden z najsłynniejszych filmów kontrowersyjnego Quentina Tarantino. Tym razem reżyser zabiera widzów do czasów II wojny światowej prezentując wciągającą i szaloną opowieść o żołnierzach żydowskiego pochodzenia, którzy planują zamach na Hitlera. Błyskotliwe kino z bogatą, międzynarodową obsadą.

W blasku nocy, reż. Scott Speer, TVP 12, godz. 21.15

Młodzieżowy melodramat o nastoletniej Katie, która od dzieciństwa cierpi na rzadką chorobę genetyczną, przez którą nie może opuszczać domu za dnia. Wkrótce jej drogi krzyżują się z przystojnych chłopakiem z sąsiedztwa, dziewczyna postanawia jednak zachować swoją chorobę w tajemnicy.

Kochankowie z Księżyca, reż. Wes Anderson, TVP 2, godz. 22.50

Film popularnego Wesa Andersona, twórcy "Grand Budapest Hotel". Lata sześćdziesiąte XX wieku. Nastoletni i zakochani w sobie Sam i Suzy postanawiają uciec z domu. Poszukiwania prowadzi kapitan Sharp, pomagają mu rodzice dziewczynki. Podobnie jak w innych filmach reżysera na uwagę zasługuje nietypowa realizacja formalna oraz wyborna obsada.