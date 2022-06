Program TV 10-12 czerwca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 10 czerwca:



Magiczne drzewo, reż. Andrzej Maleszka, TVP Kultura, godz. 15.50



Filmowa adaptacja bestsellerowej serii powieści młodzieżowych Andrzeja Maleszki, której zresztą podjął się sam autor. Trójka rodzeństwa znajduje krzesło spełniające życzenia. Korzystając z właściwości przedmiotu, dzieci rozpoczynają poszukiwania swoich rodziców. W obsadzie m.in. Andrzej Chyra i Hanna Śleszyńska.



Player One, reż. Steven Spielberg, TVN, godz. 20



Widowisko sci-fi pełne odniesień do gier wideo i popkultury. Tye Sheridan wciela się w rolę chłopca, który ucieka do świata wirtualnej rzeczywistości, w którym może przeżywać przygody i być kimkolwiek się zapragnie. Bohater zamierza wygrać konkurs, w którym nagrodą jest olbrzymia fortuna i całkowita kontrola nad uniwersum.



Pozdrowienia z Rosji, reż. Terence Young, TVP 1, godz. 22.35



Druga część przygód Jamesa Bonda. Do kultowej roli w 1963 roku powrócił Sean Connery. Tu po raz pierwszy pojawia się organizacja WIDMO, która chcee przejąć kontrolę nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry. W postać Ernsta Stavro Blofelda, którego na przestrzeni 60 lat grało kilku aktorów, wcielił się Anthony Dawson.



Sobota, 11 czerwca:



Dziewczyna z pociągu, reż. Tate Taylor, TVN, godz. 20



Rachel codziennie podróżuje do pracy tą samą trasą kolejową, obserwując przydrożne domy. Gdy mieszkanka jednego z nich znika, kobieta postanawia zeznać, co widziała. Ekranizacja bestsellerowego kryminału Pauli Hawkins z Emily Blunt w roli głównej.



Atomic Blonde, reż. David Leitch, TV Puls, godz. 22.20



U schyłku zimnej wojny tajna agentka MI6 zostaje wysłana do Berlina, aby odnaleźć zaginioną listę szpiegów oraz zbadać śmierć jednego z nich. Brawurowa Charlize Theron w filmie określonym mianem żeńskiego "Johna Wicka".



Obcy - 8. pasażer "Nostromo", reż. Ridley Scott, Polsat, godz. 22



Legendarny horror Ridleya Scotta, rozpoczynający trwający do dzisiaj cykl o tytułowym „obcym”. Załoga statku kosmicznego Nostromo odbiera tajemniczy sygnał i ląduje na niewielkiej planetoidzie, gdzie jeden z jej członków zostaje zaatakowany przez obcą formę życia. Niezapomniany klimat i rewelacyjna Sigourney Weaver w roli głównej.



Niedziela, 12 czerwca:



Chłopiec z burzy, reż. Shawn Seet, TVP 2, godz. 12.05



Poruszająca familijna opowieść o kilkuletnim chłopcu, który pewnego dnia podczas zabawy na plaży znajduje trzy osierocone ma­lutkie pelikany. Ciepła produkcja na podstawie prozy Colin Thiele. W obsadzie znaleźli się m.in. Jai Courtney i Geoffrey Rush.



Mr. & Mrs. Smith, reż. Doug Liman, TV Puls, godz. 20



Para płatnych zabójców pracujących dla dwóch tajnych agencji wiedzie monotonne małżeńskie życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie nawzajem. Angelina Jolie i Brad Pitt u szczytu popularności w widowiskowej komedii akcji, będącej remake'em filmu Alfreda Hitchcocka z 1941 roku.



Park Jurajski, reż. Steven Spielberg, TV4, godz. 20



Na ekrany kin trafia "Jurrasic World: Dominion", a w telewizji będzie można zobaczyć pierwszą część kultowej serii Stevena Spielberga. Przełomowe w 1993 roku efekty specjalne robią wrażenie do dziś. Akcja toczy się w parku rozrywki, którego główną atrakcją mają być odtworzone dzięki inżynierii genetycznej dinozaury. Kamień milowy w dziedzinie kinematografii.