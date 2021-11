Program TV 12-14 listopada 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 12 listopada:



Happy End, reż. Michael Haneke, TVP Kultura, godz. 20.05



Ostatni film słynnego austrackiego reżysera. Produkcja ukazuje losy zamożnej rodziny z Calais, którą nawiedza seria nieszczęść. W obsadzie m.in. Isabell Huppert, Mathieu Kassovitz i Jean-Louis Trintignant - gwiazda wcześniejszego filmu Hanekego - "Milości".



Wielki Mur, reż. Yimou Zhang, TVN, godz. 21.35



Uwięziony w labiryntach Wielkiego Muru Chińskiego najemnik odkrywa tajemnicę stojącą za powstaniem legendarnej budowli, jednego z cudów świata. Wkrótce musi stawić czoła krwiożerczym bestiom. Matt Damon i Pedro Pascal w chińskiej suerprodukcji.



Ojciec chrzestny II, reż. Francis Ford Coppola, Polsat, godz. 22.10



Druga część legendarnej trylogii Coppoli. Tym razem widzowie zobaczą losy młodego Vito Corleone, który w 1917 roku stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. W słynną rolę w pierwowzorze wykreowaną przez Marlona Brando wcielił się z kolei Robert De Niro i otrzymał za swoją kreację Oscara. Statuetek film zdobył zresztą aż 6.



Sobota, 13 listopada:



Strażnicy Galaktyki, reż. James Gunn, Polsat, godz. 20



Ten film odmienił kinowe uniwersum Marvela. Reżyser James Gunn wszedł do tego świata i stworzył kino zupełnie niepoważne, zabawne i wyraźnie grające na nostalgii za latami 80. Bohaterem filmu jest awanturnik Peter Quill, który kradnie tajemniczy artefakt będący obiektem pożądania złego i potężnego Ronana, którego ambicje zagrażają całemu wszechświatowi. Czysta rozrywka dla miłośników superbohaterskiego kina.



Naprzód, reż. Dan Scanlon, TV4, godz. 20



Jedna z ostatnich animacji Pixara. Dwóch braci próbuje sprowadzić na ziemię drugą połowę ciała swojego ojca, gdyż nieudane czary powodują, że pojawia się tylko od pasa w dół. Familijne widowisko dla wszystkich wielbicieli animacji kultowego studia.



Jack: Pogromcza olbrzymów, reż. Bryan Singer, TVN Siedem, godz. 20



Alternatywna wersja bajki o Jasiu i magicznej fasoli. Młody rolnik Jack bierze udział w wyprawie do królestwa olbrzymów, by ocalić porwaną księżniczkę. W rolę tytułową wciela się Nicholas Hoult, znany m.in. z nowego "Mad Maxa".



Niedziela, 14 listopada:



Iluzja 2, reż. Jon M. Chu, TV Puls, godz. 20



Druga część sensacyjnego kryminału w gwiazdorskiej obsadzie. Czterej Jeźdźcy zostają zwerbowani przez geniusza technologicznego i zmuszeni do dokonania najbardziej niewiarygodnego skoku rabunkowego w ich karierze. W filmie zagrali m.in. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson i Lizzy Caplan.



Detroit, reż. Kathryn Bigelow, TVP 2, godz. 22.005



Laureatka Oscara, Kathryn Bigelow, przedstawia filmową historię zamieszek rasowych w Detroit w 1967 roku spowodowanych policyjnym nalotem na nielegalny nocny bar. W filmie wystąpili tacy aktorzy, jak Will Poulter, Anthony Mackie i Hannah Murray.



Rambo: Pierwsza krew, reż. Ted Kotcheff, TVN, godz. 22.40



Absolutny klasyk kina akcji z Sylvestrem Stallone'em w roli głównej. John Rambo, były komandos, weteran wojny w Wietnamie, naraża się policjantom z pewnego miasteczka. Ci nie wiedzą, jak groźnym przeciwnikiem jest ten włóczęga. Warto dodać że mimo pretekstowej fabuły film nie tylko stanowi brawurowe widowisko, ale jednocześnie charakteryzuje się wydźwiękiem antywojennym i wyraźnie dotyka kwestii stresu pourazowego i sytuacji weteranów wojny w Wietnamie.