Program TV 13-15 maja. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 13 maja:



Zmruż oczy, reż. Andrzej Jakimowski, TVP Kultura, godz. 16.25



Film Andrzeja Jakimowskiego, twórcy "Sztuczek" i "Imagine". Dziesięcioletnia dziewczynka ucieka z domu i zamieszkuje z byłym nauczycielem, który ukrył się przed światem na opuszczonej farmie. W obsadzie znaleźli się Aleksandra Prószyńska, Andrzej Chyra oraz Zbigniew Zamachowski.



Jak ona to robi?, reż. Douglas McGrath, TVP 2, godz. 21.30



Kate (w tej roli Sarah Jessica Parker), godzi karierę zawodową i szczęśliwe życie rodzinne do czasu, gdy zaczyna współpracę z przystojnym i uwodzicielskim Jackiem (Pierce Brosnan). Ciepła komedia w gwiazdorskiej obsadzie.



Mroczna wieża, reż. Nikolaj Arcel, Polsat, godz. 22.10



Adaptacja bestsellerowej prozy Stephena Kinga, której bohaterem jest rewolwerowiec Roland, przemierzający powojenny świat zaludniony przez mutanty, demony i wampiry. W rolę główną wcielił się Idris Elba, a na ekranie towarzyszy mu m.in. Matthew McConaughey.



Sobota, 14 maja:



Podróż na tajemniczą wyspę, Brad Peyton, TVN Siedem, godz. 15.40



Druga część serii o losach Seana Andersona - młodego poszukiwacza przygód. Tym razem bohater odbiera zakodowany sygnał SOS z wyspy, której nie ma na mapie. Znajduje się tam jego zaginiony dziadek, którego Sean postanawia odnaleźć. Film odwołuje się do twórczości Juliusza Verne'a, a konkretnie jego książki "Tajemnicza wyspa".



Marley i ja, reż. David Frankel, TVP 2, godz. 20



Jennifer Aniston i Owen Wilson w komedii o małżeństwie rozważającym zmieniającą całe życie decyzję o posiadaniu dziecka. Jednak w ich życiu zamiast dziecka pojawia się pies - tytułowy Marley. Szybko okazuje się, że uroczy Marley to nieznośny, rozbrykany i krnąbrny potwór.



Niezwyciężony, reż. David Gordon Green, TVP Kultura, godz. 20



Film opowiada historię Jeffa, który w wyniku zamachu podczas bostońskiego maratonu w 2013 roku został inwalidą. Teraz pomaga policji wytropić zabójców, starając się jednocześnie otrząsnąć z druzgocącej traumy. Rola główna przypadka Jake'owi Gyllenhaalowi, który za swój występ otrzymał nominacje do prestiżowych nagród, m.in. Critics Choice.



Niedziela, 15 maja:



West Side Story, reż. Robert Wise, TVP Kultura, godz. 20



Kultowy, nagrodzony 10 Oscarami, musical od dwojgu zakochanych ludziach, którzy zostają wplątani w porachunki gangów. Muzyczna wariacja na temat Romea i Julii uchodzi za najsłynniejszy musical w dziejach kina. Przed rokiem doczekał się remake'u od Stevena Spielberga.



Mroczny Rycerz powstaje, reż. Christopher Nolan, TVN, godz. 21.35



Finał trylogii Christophera Nolana. Po ośmiu latach nieobecności Batman wraca, by uratować Gotham City przed nowym zamaskowanym terrorystą - Bane'em. Na ekranie brylują m.in. Christian Bale, Tom Hardy i Anne Hathaway.



Drużyna A, reż. Joe Carnahan, Polsat, godz. 22.05



Współczesna filmowa wersja słynnego serialu z lat 80. Grupa weteranów wojny w Iraku zostaje wrobiona w zabójstwo i postanawia za wszelka cenę odzyskać dobre imię. W obsadzie same gwiazdy, m.in. Liam Neeson, Bradley Cooper, Patrick Wilson i Jessica Biel.