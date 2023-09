Program TV 15-17 września 2023. Co warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 22 września:

Kler, reż. Wojciech Smarzowski, TVN, godz. 20

Jeden z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat. Wojciech Smarzowski, twórca "Domu złego", "Drogówki" i "Pod Mocnym Aniołem", tym razem zaprezentował opowieść o polskim klerze. Bohaterami uczynił trzech księży, których losy potoczyły się bardzo różnie i z których każdy zmaga się z własnymi problemami. Wkrótce jednak ich życia wywracają się do góry nogami. Film stoi świetnymi kreacjami Arkadiusza Jakubika, Roberta Więckiewicza i Jacka Braciaka.

Bez twarzy, reż. John Woo, TV Puls, godz. 20

Specjalista od azjatyckiego kina sensacyjnego, John Woo, tym razem w hollywoodzkiej opowieści z Nicolasem Cage'em i Johnem Travoltą w rolach głównych. Gwiazdy lat 90. wcielają się tu w przestępcę i agenta, którzy dosłownie zamieniają się twarzami i tożsamościami, prowadząc ze sobą zabójczą grę.

Urodzony 4 lipca, reż. Oliver Stone, TVP Kultura, godz. 20.05

Nagrodzony dwoma Oscarami dramat Olivera Stone'a. Bohaterem filmu jest grany przez Toma Cruise'a Ron, który zgłasza się na ochotnika do armii. W Wietnamie odnosi jednak rany, a powrót do kraju okazuje się rozczarowaniem. Bohater zmienia swój światopogląd. To kolejny, obok "Plutonu" i "Pomiędzy niebem a ziemią", film Olivera Stone'a dotykający tematu wojny w Wietnamie.

Sobota, 16 września:

Raya i ostatni smok, reż. Don Hall, Carlos López Estrada, Polsat, godz. 20.05

W zamieszkałym przez starożytną cywilizację królestwie Kumandra, wojowniczka Raya usiłuje odnaleźć ostatniego smoka, aby przywrócić światło i nadzieję w jej podupadłym świecie. Jeden z ostatnich przebojów Disneya, nominowany do Oscara i Złotego Globu.

Przełęcz ocalonych, reż. Mel Gibson, TVP Kultura, godz. 20

Nagrodzony dwoma Oscarami ostatni film Mela Gibsona. Schyłek II wojny światowej. Podczas krwawej bitwy o Okinawę amerykański sanitariusz odmawia noszenia broni i zabijania z powodów moralnych. W roli głównej wystąpił Andrew Garflied.

Kac Vegas III, reż. Todd Phillips, TVN, godz. 21.35

Finał świetnie przyjętej trylogii komediowej o przygodach przyjaciół, którzy na kacu pakują się w kłopoty. Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną w tarapaty.

Niedziela, 17 września:

Gra tajemnic, reż. Morten Tyldum, TV 4, godz. 15.40

Nagrodzona Oscarem biografia Alana Turinga, angielskiego geniusza matematycznego, który pomógł złamać kod Enigmy podczas II wojny światowej. Film zachwyca znakomitą obsadą, w której znaleźli się: Benedict Cumberbtch, Keira Knightley, Matthew Goode i Mark Strong.

Taxi, reż. Gérard Pirès, TV Puls, godz. 18.20

Jeden z największych przebojów francuskiego kina komediowego, który doczekał się kilku kontynuacji oraz amerykańskiego remake'u. To historia pechowego policjanta i kochającego szybką jazdę taksówkarza, którzy łączą siły, by złapać gang złodziei. W filmie wystąpili Sami Naceri, Frederic Diefenthal i Marion Cotillard. Dla tej ostatniej film okazał się przepustką do międzynarodowej sławy.

W imię prawdy, reż. Courtney Hunt, TVP 2, godz. 21.05

Keanu Reeves jako adwokat, który podejmuje się obrony nastolatka podejrzanego o zamordowanie swojego ojca. Na ekranie pojawiają się też Renee Zellweger i Jim Belushi. Wciągający dramat sądowy z wątkami kryminalnymi.