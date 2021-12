Program TV 3-5 grudnia 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 3 grudnia:



Czarownica 2, reż. Joachim Ronning, Polsat, godz. 20



Druga część przeboju Disneya, który Polsat pokazał przed tygodniem. Filmowa wersja losów księżniczki Aurory i złej czarownicy ukazanych bardziej niejednoznaczne niż te znane nam z animowanego pierwowzoru. Tym razem zagłębimy się w relacje między Diaboliną i Aurorą, które będą zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu silnych przeciwników w walce o ocalenie wrzosowisk oraz żyjących na nich magicznych stworzeń.



Carlos, reż. Olivier Assayas, TVP Kultura, godz. 21.20



Historia Iljicza Ramíreza Sáncheza, który w latach 70. i 80. XX wieku zyskał sobie sławę najbardziej poszukiwanego terrorysty. W rolę tytułową wcielił się Edgar Ramirez. Film zdobył nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej, był także nominowany do nagród Emmy.



Pacific Rim: Rebelia, reż. Steven S. DeKnight, TVN, godz. 21.35



Propozycja dla wielbicieli filmów o widowiskowych walkach gigantycznych robotów i stworów. Kontynuacja hitu Guillermo del Toro z 2013 roku, choć w tym przypadku projekt porzucił i reżyser, i jego główni aktorzy. W nowej obsadzie znaleźli się John Boyeaga i Scott Eastwood.



Sobota, 4 grudnia:



Doktor Strange, reż. Scott Derrickson, Polsat, godz. 20



Kolejny z filmów włączonych w wielkie, kinowe uniwersum Marvela. Tym razem poznamy genezę nowego bohatera - Doktora Strange'a. Jest aroganckim i ambitnym neurochirurgiem, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy w wypadku samochodowym doznaje kontuzji rąk. Poszukując uzdrowienia trafia do tajemniczego Kamar-Taj. To pełne potężnej magii miejsce stanowi pierwszą linię frontu w walce z niewidzialnymi siłami ciemności. W rolę tytułową wcielił się Benedict Cumberbatch.



Ukryte piękno, reż. David Frankel, TVN, godz. 20.10



Osobista tragedia sprawia, że pewien nowojorski specjalista od reklamy popada w głęboką depresję. Jego znajomi opracowują niekonwencjonalny plan, by wyleczyć go z choroby. Film w gwiazdorskiej obsadzie. Na ekranie zobaczymy m.in. Willa Smitha, Kate Winslet, Helen Mirren, Naomie Harris i Edwarda Nortona.



Cudowny chłopak, reż. Stephen Chbosky, TVP 1, godz. 21.35



Auggie od urodzenia ma zdeformowaną twarz. W nowej szkole chłopiec chce udowodnić rówieśnikom, że piękno to więcej niż wygląd. Julia Roberts, Owen Wilson i Jacob Tremblay w adaptacji bestsellerowej książki R.J. Palacio.



Niedziela, 5 grudnia:



Tarzan: Legenda, reż. David Yates, TVN Siedem, godz. 20



Nowa hollywoodzka adaptacja powieści Edgara Rice Burroughsa, opowiadająca jednak późniejsze losy Tarzana. Jako John Clayton III, Lord Greystoke decyduje się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję emisariusza rządu z misją handlową. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że jest pionkiem w śmiertelnie niebezpiecznej grze targanego wolą zemsty, chciwego kapitana Leona Roma z Belgii. W rolę tytułową wcielił się Alexander Skarsgard. W filmie występują również Margot Robbie i Christoph Waltz.



Ocean ognia, reż. Donovan Marsh, TV Puls, godz. 20



Kapitan okrętu podwodnego współpracuje z drużyną Navy SEAL w celu uratowania prezydenta Rosji, który podczas zamachu wzięty został do niewoli. Kino akcji i trzymający w napięciu thriller z Gerardem Butlerem i Garym Oldmanem w rolach głównych.



Miami Vice, reż. Michael Mann, TVN, godz. 21.45



Filmowy remake kultowego serialu z lat 80. Tym razem w role Sonny'ego i Ricardo wcielili się Colin Farrell i Jamie Foxx, za kamerą stanął legendarny twórca kina sensacyjnego Michael Mann. W filmie tytułowi policjanci z Miami podają się za przemytników i podejmują niebezpieczną próbę infiltracji struktur międzynarodowego kartelu narkotykowego.