Program TV 4-6 marca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 4 marca:



Godzilla II: Król potworów, reż. Michael Dougherty, TVN, godz. 20.05



Druga część nowej odsłony opowieści o ogromnym pradawnym potworze. Tym razem Godzilla staje do walki z Mothrą, Rodanem i swoim najgroźniejszym wrogiem — trzygłowym Królem Ghidorahem. Do obsady serii dołączyli znana ze "Stranger Things" Millie Bobby Brown oraz gwiazda "Gry o Tron" - Charles Dance.



Wiek Adaline, reż. Lee Toland Krieger, TVN Siedem, godz. 21



Historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety, która wskutek wypadku przestaje się starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać wyjawienie sekretu swojej nieśmiertelności. Nietypowy melodramat z udziałem Blake Lively, Harrisona Forda i Ellen Burstyn.



Ex Machina, reż. Alex Garland, TVP Kultura, godz. 22.10



Nagrodzone Oscarem kino science fiction poruszające temat sztucznej inteligencji. Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu. W rolach głównych Domhnall Gleeson i Alicia Vikander.



Sobota, 5 marca:



Kapitan Marvel, reż. Anna Boden, Ryan Fleck, Polsat, godz. 21.10



Jeden z ostatnich filmów Marvela i pierwszy w kinowym uniwersum w całości poświęcony kobiecej superbohaterce. Brie Larson wciela się w tu w rolę kosmicznej wojowniczki, która trafia na Ziemię w latach 90. W filmie świetnie oddano klimat końca XX wieku a całość zrealizowana jest w formie angażującej przygody. W obsadzie znaleźli się także Jude Law i Samuel L. Jackson.



Mayday, reż. Sam Akina, TVN, godz. 21.20



Janek, posiadający dwie żony, umiejętnie lawiruje pomiędzy nimi. Do czasu, gdy pojawią się kłopoty i powstanie zagrożenie, że cała sprawa się wyda. Filmowa adaptacja kultowej sztuki teatralnej. W obsadzie m.in. Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska i Weronika Książkiewicz.



1917, reż. Sam Mendes, TVP 1, godz. 21.35



Wielkie wojenne widowisko, które przed dwoma laty zdobyło aż trzy Oscary. Film opowiada w czasie rzeczywistym historię dwóch żołnierzy, którzy dostają rozkaz przedostania się za linie wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość, która pozwoli brytyjskim żołnierzy uniknąć wpadnięcia w śmiertelną pułapkę. Produkcja zrealizowana jest w taki sposób, że wygląda jakby nakręcona została na jednym ujęciu. Całość sprawia wrażenie misternie zaplanowanego i doskonale wyreżyserowanego spektaklu.



Niedziela, 6 marca:



Con Air - lot skazańców, reż. Simon West, TV Puls, godz. 20



Kino akcji klasy B, nagrodzone Złotą Maliną jako „niebezpieczny dla zdrowia i życia publicznego”. Niemniej to solidna rozrywka, która stoi bogatą obsadą z Nicolasem Cage’em, Johnem Malkovichem i Johnem Cusackiem na czele. Cage wciela się tu w postać Camerona Poe, który zostaje zwolniony warunkowo z więzienia. Leci jednak samolotem wypchanym po brzegi niebezpiecznymi skazańcami. Ci zaczynają się buntować.



Drapacz chmur, reż. Rawson Marshall Thurber, TVN Siedem, godz. 20



Były antyterrorysta pełni funkcję konsultanta ds. bezpieczeństwa wieżowców. Gdy wybucha ogień w najwyższym chińskim budynku, musi uratować swoją rodzinę z rąk terrorystów. Efektowne widoiwsko akcji z popularnym Dwaynem Johnsonem w roli bohatera.



Stąd do wieczności, reż. Fred Zinnemann, TVP Kultura, godz. 20



Nagrodzony ośmioma Oscarami wojenny klasyk. Były pięściarz, który stawia się w jednostce wojskowej, odrzuca propozycję powrotu na ring. Zdenerwowany dowódca postanawia złamać jego opór siłą. W rolach głównych legendy Hollywood - Burt Lancaster, Frank Sinatra i Deborah Kerr.