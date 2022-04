Program TV 8-10 kwietnia 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 8 kwietnia:



Donbas, reż. Siergiej Łoźnica, TVP Kultura, godz. 20



Nagrodzone w Cannes dzieło ukraińskiego reżysera, twórcy takich filmów jak "We mgle" czy "Szczęście ty moje", ukazujące przebieg wojny hybrydowej w Donbasie. Film, podzielony na 13 segmentów, będący galerią osobliwych postaci, zmierza ku szokującemu finałowi.



Życie od kuchni, reż. Scott Hicks, TVN Siedem, godz. 20.30



Komedia romantyczna z kulinariami w tle. Życie granej przez Catherine Zetę-Jones szefowej kuchni w popularnej restauracji zmienia się radykalnie, gdy zostaje prawnym opiekunem swojej siostrzenicy (w tej roli Abigail Breslin). Ciepłe kino dla miłośników produkcji ku pokrzepieniu serc.



Sól ziemi, reż. Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado, TVP Kultura, godz. 22.15



Wim Wenders przedstawia artystyczny portret Sebastiao Salgado, który przez 40 lat podróżował po świecie dokumentując ludzkość w okresie dramatycznych zmian. Film urzeka czarno-białymi kadrami i stanowi opowieść o życiu i twórczości jednego z najsłynniejszych fotografów na świecie.



Sobota, 9 kwietnia:



Coco Chanel, reż. Anne Fontaine, TVP Kultura, godz. 20



Znana z roli w "Amelii", Audrey Tautou, jako legendarna dyktatorka mody. Biografia ukazuje przeżycia pozornie chłodnej i żądnej sukcesu kobiety, której najgłębiej skrywaną potrzebą okazała się potrzeba prawdziwej miłości. Film był nominowany do Oscara za kostiumy.



Dusza towarzystwa, reż. Ben Falcone, TVN, godz. 21.25



Kiedy mąż Deanny, gospodyni domowej w średnim wieku, niespodziewanie prosi ją o rozwód, kobieta postanawia wrócić na przerwane niegdyś studia. Komedia z popularną Melissą McCarthy w roli głównej. Na ekranie brylują także m.in. Maya Rudolph i Gillian Jacobs.



Blade Runner 2049, reż. Denis Villeneuve, Polsat, godz. 23



Doskonale przyjęty przez krytykę sequel kultowego filmu Ridleya Scotta. Minęło 30 lat od wydarzeń przedstawionych w klasycznym "Łowcy Androidów". Oficer K odkrywa spisek, który może zniszczyć pozostałości dawnego porządku i społeczeństwa. Gwiazdą filmu jest Ryan Gosling, ale na ekranie powraca także znany z pierwszej części Harrison Ford.



Niedziela, 10 kwietnia:



Szczęki, reż. Steven Spielberg, TV4, godz. 14.30



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować. Legendarny dreszczowiec Stevena Spielberga z Royem Scheiderem, Robertem Shawem i Richardem Dreyfussem w rolach głównych.



Dziewczyna we mgle, reż. Donato Carrisi, TVP 2, godz. 21



Adaptacja bestsellerowej prozy Donato Carrisiego. co ciekawe za kamerą stanął sam autor powieści, dla którego był to filmowy debiut, i poradził sobie bardzo przyzwoicie. Bohaterem historii jest agent specjalny Vogel, który zostaje wysłany do górskiego miasteczka, aby rozwiązać sprawę zaginięcia szesnastoletniej dziewczyny.



Człowiek Tai Chi, reż. Keanu Reeves, TVN, godz. 22.45



Popularny Keanu Reeves w filmie, który sam wyreżyserował. Opowieść o młodym adepcie sztuki tai chi, który otrzymuje ofertę wzięcia udziału w nielegalnych, podziemnych walkach. Organizatorem starć jest tajemniczy Donaka Mark, którego za wszelką cenę chce dopaść policja z Hongkongu.