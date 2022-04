Program TV na Święta Wielkanocne 2022. Co warto zobaczyć?

Piątek, 15 kwietnia:

Emotki. Film, reż. Tony Leondis, Polsat, godz. 20

Animacja dla całej rodziny nawiązująca do ikonek wykorzystywanych w mediach społecznościowych. Akcja zabiera widzów do miasta Tekstopolis ukrytego za aplikacją, z której korzystamy wysyłając wiadomości. To tu mieszkają i pracują emotki. Każda z nich ma określone zadanie i jedną konkretną emocję, którą wyraża.

Człowiek słoń, reż. David Lynch, TVP Kultura, godz. 20.05

Film Davida Lyncha, nakręcony na początku jego reżyserskiej drogi. W przeciwieństwie do większości jego surrealistycznych produkcji, "Człowiek słoń" zrealizowany jest w klasycznym stylu. To biografia żyjącego w wiktoriańskiej Anglii Johna Merricka cierpiącego na rzadką chorobę. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.

To skomplikowane, reż. Nancy Meyers, TVN Siedem, godz. 20.30

Autorka kultowych filmów romantycznych, m.in. "Lepiej późno niż później", prezentuje kolejne ciepłe kino w sam raz na Walentynki. W obsadzie znaleźli się m.in. Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin i John Krasinski.

Światło między oceanami, reż. Derek Cianfrance, TVP 2, godz. 21.35

Twórca doskonale przyjętego dramatu "Blue Valentine" tym razem adaptuje poruszającą powieść M.L. Stedman. To historia żyjącej u wybrzeży zachodniej Australii pary, która pewnego razu znajduje dziecko w dryfującej łodzi. Od tej pory wychowują je jak swoje. Wkrótce spotykają jego matkę.

Apocalypto, reż. Mel Gibson, TV4, godz. 22.40

Królestwo Majów chyli się ku upadkowi. Władcy próbują pozyskać przychylność bogów i szykują ofiary z ludzi. Jeden z wojowników ucieka, by uniknąć śmierci na ołtarzu. Niezwykle brutalny film w reżyserii Mela Gibsona, który pragnął oddać kulturę Majów z dbałością o wszelkie detale, chociażby pod względem używanego przez aktorów języka. Angażujące i dramatyczne kino, pełne doskonałej akcji.



Sobota, 16 kwietnia:

Cristiada, reż. Dean Wright, TVP Historia, godz. 16.40

Film opowiada o prawdziwych zdarzeniach, jakie miały miejsce w Meksyku lat 20. XX wieku, kiedy to chrystusowcy walczyli z restrykcyjnym i krwawym reżimem państwa. W obsadzie znaleźli się Andy Garcia i Oscar Isaac.

Pacific Rom: Rebelia, reż. Steven S. DeKnight, TVN Siedem, godz. 17.35

Propozycja dla wielbicieli filmów o widowiskowych walkach gigantycznych robotów i stworów. Kontynuacja hitu Guillermo del Toro z 2013 roku, choć w tym przypadku projekt porzucił i reżyser, i jego główni aktorzy. W nowej obsadzie znaleźli się John Boyeaga i Scott Eastwood.

Maria Magdalena, reż. Garth Davis, TVN Siedem, godz. 19.55

Głośny film Gartha Davisa, twórcy "Lion. Droga do domu". To filmowy portret Marii Magdaleny, która dołącza do Jezusa podczas jego wędrówki. W rolę tytułową wcieliła się Rooney Mara, a na ekranie towarzyszą jej między innymi Joaquin Phoenix w roli Jezusa i Chiwetel Ejiofor w roli św. Piotra.

Rob Roy, reż. Michael Caton-Jones, TVP Kultura, godz. 20

Liam Neeson w opowieści o XVIII-wiecznym szkockim góralu, który zostaje oszukany przez chciwych podwładnych angielskiego markiza i wyjęty spod prawa. W obsadzie znaleźli się również Jessica Lange, John Hurt i Tim Roth.

Boże Ciało, reż. Jan Komasa, TVN, godz. 21.25

Jeden z najgłośniejszych polskich filmów ostatnich lat. Nominowana do Oscara produkcja opowiada losy Daniela, który zostaje warunkowo zwolniony z poprawczaka. Wyjeżdża na drugi koniec Polski, żeby pracować w stolarni, ale zamiast tego zaczyna udawać księdza.

Pianista, reż. Roman Polański, TVP 1, godz. 22.05

Nagrodzony trzema Oscarami film Romana Polańskiego ukazujący dramatyczne losy pianisty Władysława Szpilmana, który w czasie wojny starał się przetrwać w okupowanej Warszawie. W filmie doskonałą kreację stworzył wcielający się w rolę główną Adrien Brody.

Wielkanoc, 17 kwietnia:

Transformers: Wiek zagłady, reż. Michael Bay, Polsat, godz. 12.10

Kolejna odsłona widowiska o gigantycznych robotach z kosmosu. Tym razem Michael Bay opowiada historię mechanika i jego córki, którzy dokonują odkrycia, które sprowadza do nich Autoboty i Decepticony. W obsadzie serii pojawiają się nowe postaci, m.in. Mark Wahlberg i Nicola Peltz.

BFG: Bardzo Fajny Gigant, reż. Steven Spielberg, TV Puls, godz. 17.45

Familijne kino w klasycznym stylu od Stevena Spielberga. Cierpiąca na bezsenność sierota Sophie pewnej nocy zauważa olbrzyma. Ten, dla bezpieczeństwa swojej rasy, postanawia ją porwać. Przyjemne widowisko ze wspaniałą stroną audiowizualną.

Mission: Impossible, reż. Brian De Palma, TV4, godz. 20

Pierwsza część słynnego cyklu o przygodach agenta Ethana Hunta. Mężczyzna, niesłusznie oskarżony o zdradę, musi odkryć i zdemaskować prawdziwego szpiega. Tom Cruise w szczytowej formie, międzynarodowa obsada, Brian De Palma za kamerą i popisowa akcja, która do dziś potrafi wgniatać w fotel.

Szybcy i wściekli, reż. Rob Cohen, TVN Siedem, godz. 20

Pierwsza część słynnego cyklu o rajdach samochodowych. Policjant przenika do grupy organizującej nielegalne wyścigi samochodowe. Sytuacja komplikuje się, gdy poznaje bliżej siostrę lidera przestępców. Rok temu światło dzienne ujrzała już 9. odsłona serii.

II dzień świąt, 18 kwietnia:

Kate i Leopold, reż. James Mangold, TV4, godz. 14.45

Wielbiciele filmów romantycznych będą dobrze bawić się na kostiumowym romansie "Kate i Leopold". To historia angielskiego arystokraty z drugiej połowy XIX wieku, który trafia do współczesnego Nowego Jorku, gdzie zakochuje się w pięknej Kate. W rolach głównych Hugh Jackman i Meg Ryan.

Vaiana: Skarb Oceanu, reż. Ron Clements, Polsat, godz. 16.25

Animowany przebój Disneya. Nastoletnia córka przywódcy plemienia chcąc ocalić swoją wyspę przed zagładą wyrusza na niebezpieczną wyprawę po oceanie. Barwna produkcja dla całej rodziny.

Jak wytresować smoka 2, reż. Dean DeBlois, TVN, godz. 16.40

Kolejna animowana propozycja na ten dzień to kontynuacja słynnego „Jak wytresować smoka”. W drugiej części, pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi, Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem.

Jutro będziemy szczęśliwi, reż. Hugo Gélin, TV Puls, godz. 17.45

Prowadzący beztroskie życie mężczyzna musi niespodziewanie zaopiekować się córką, o istnieniu której nie wiedział. Gwiazdą produkcji jest Omar Sy, wielbicielom francuskiego kina znany przede wszystkim występu w cieszącym się olbrzymią popularnością filmie "Nietykalni".

Piłsudski, reż. Michał Rosa, TVN Siedem, godz. 21.40

Borys Szyc w roli legendarnego męża stanu. Film przeprowadza widza przez kilkanaście lat losów Piłsudskiego, od 1901 roku i jego ucieczki ze szpitala psychiatrycznego od roku 1914 do podjęcia bezkompromisowej walki o niepodległość kraju.

Ostatni Mohikanin, reż. Michael Mann, Puls 2, godz. 21.45

Biały Indianin, który jako dziecko został przygarnięty przez plemię Mohikanów, zakochuje się w córce angielskiego generała. Bohater pragnie żyć w harmonii z naturą, ale musi stanąć do walki z najeźdźcami. Wspaniały romans historyczny w reżyserii Michaela Manna, twórcy "Gorączki". W obsadzie Daniel Day-Lewis i Madeline Stowe.