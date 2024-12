Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren. Kiedy zobaczymy nowy serial Guya Ritchiego?

Serwis SkyShowtime pochwalił się dziś listą tytułów, które zobaczymy w 2025 roku. Są nowości, są kontynuacje.

Już 30 stycznia premierę będzie miał na przykład Dexter: Grzech pierworodny, czyli prequel Dextera.

Na 10 lutego zaplanowano premierę The Agency. Tu w głównej roli zobaczymy Michaela Fassbendera, a na ekranie towarzyszą mu: Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith i Richard Gere.

Ten 10-odcinkowy serial, którego producentem wykonawczym jest George Clooney, oparty jest na popularnym francuskim dramacie Biuro szpiegów. Opowiada historię Martiana (Fassbender), agenta CIA, który musi porzucić dotychczasowe życie pod przykrywką i wrócić do Londynu.

Ostatni dzień lutego to premiera Lockerbie A Search for Truth. To 5-odcinkowy miniserial z Colinem Firthem opowiadający o zamachuin terrorystycznym ba samolot pasażerki w 1988 roku, w wyniku którego zginęło 259 pasażerów i członków załogi, a 11 osób straciło życie, gdy maszyna spadła na szkockie miasteczko Lockerbie.

W przyszłym roku SkyShowtime pokaże też nowy serial Guya Ritchiego. Tytuł tej produkcji nie jest jeszcze znany, ale wia-domo, że grają tu Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.

Będzie też The Madison od nominowanego do Oscara scenarzysty Taylora Sheridana z Michelle Pfeiffer w roli głównej, będzie drugi sezon serialu Poker Face z Natashą Lyonne, trzeci sezon Gangs of London.

Będzie drugi sezon prequela Yellowstone – 1923 – z Harrisonem Fordem i Helen Mirren (premiera juz 10 marca.

Więcej na stronie SkyShowtime.