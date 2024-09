Minister w Dęblinie. Chce skrócić czas szkolenia pilotów

Polska dokonuje rekordowych zamówień sprzętu wojskowego, w tym wielu statków powietrznych jak odrzutowe myśliwce F-35, czy śmigłowce uderzeniowe AH-64 Apache. Żeby ten amerykański sprzęt w przyszłości nie czekał w hangarach na to, aż wykształcimy kadry potrafiące go obsługiwać, resort obrony zamierza już teraz przyspieszyć proces szkolenia powietrznego personelu.

- Chodzi o to, abyśmy skrócili proces szkolenia. Na śmigłowcach w Stanach Zjednoczonych i większości państw NATO, latają podoficerowie. W Polsce kiedyś też tak było, ale po zmianach wszyscy obsługujący te statki powietrzne muszą mieć ukończone wyższe studia. Skoro w USA ten proces przebiega sprawniej, to my również możemy to robić. Potrzebujemy zmian w procesie szkolenia, które ten proces skrócą i podniosą jego efektywność - tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, który w poniedziałek odwiedził Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie.