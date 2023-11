Potrącenie pieszej w Rykach

Do kolejnego wypadku z udzuałem pieszego doszło w piątek (3 listopada) po godzinie 16 w Rykach.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 66-letni kierujący osobowym volvo, jadąc ulicą Kościuszki w kierunku ulicy Warszawskiej, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 78-latkię - informuje asp. szt. Agnieszka Marchlak z ryckiej komendy policji.

Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Kierujący volvo był trzeźwy.

Policja apeluje o rozwage i ostrożność w okolicach przejść dla pieszych. Zbliżając się do przejścia dla pieszych zawsze należy zachować szczególną ostrożność. Należy też stosować się do znaków zarówno poziomych jak i pionowych. Okres jesienno-zimowy to czas, gdy na ulicach szybko robi się ciemno. Warto w tym okresie pamiętać o odblaskach, które sprawiaja, że pieszy widoczny jest z więkzej odległości.