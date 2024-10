"Szkoła Orląt" rozpoczyna nowy rok akademicki

Nowy rok w Dęblinie rozpoczyna 1140 podchorążych, czyli kandydatów na oficerów oraz 860 studentów kierunków cywilnych. Wśród nich są przyszli piloci odrzutowych myśliwców nowej generacji, śmigłowców, specjaliści obsługi naziemnej, nawigatorzy, logistycy itp. Wszyscy studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie, odśpiewali hymn oraz rzecz jasna - Gaudeamus Igitur.

- Lotnicza Akademia Wojskowa to uczelnia wysokich lotów, która spełnia marzenia i daje ogromne możliwości (...). Wybraliście studia w renomowanej uczelni, dlatego życzę wam abyście realizowali swoje plany, zdobywali wiedzę, a przede wszystkim spełniali swoje marzenia. Niech zawsze sprzyja wam lotnicze i żołnierskie szczęście, a w duszy gra najpiękniejsza melodia, Marsz Lotników. Witamy na pokładzie! - mówił do zgromadzonych w auli studentów pierwszego roku gen. bryg. pil. Krzysztof Cur, rektor-komendant.

Studenci wysłuchali również listu, który skierował do nich prezydent RP. Andrzej Duda wspomniał o nowej sytuacji bezpieczeństwa geopolitycznego Polski, która wymusiła "bezprecedensowy rozwój" polskich sił zbrojnych pod względem organizacji i wyposażenia. - Czeka was wysiłek w budowaniu potencjału obronnego kraju oraz poczucie dumy i satysfakcji z bycia jego częścią - napisała głowa państwa.

Z kolei obecny na immatrykulacji podsekretarz stanu w resorcie obrony, Stanisław Wziątek, nawiązując do słów wspomnianego już Marszu Lotników podkreślił, że lotnicy są odważnymi, bohaterskimi, patriotycznymi "władcami świata bez granic". - Liczą na was mieszkańcy naszego kraju, liczy na was cała ojczyzna. Będziecie bronić polskiego nieba, polskiego i europejskiego bezpieczeństwa - mówił minister.

Podczas ślubowania zgromadzeni zaśpiewali Pieśń Rycerską, a rektor-komendant lotniczym kordzikiem pasował kilkoro podchorążych i studentów cywilnych, po jednym z różnych kierunków. Po tym najważniejszym elemencie uroczystości głos zabrała plut. pchor. Agata Bachmat, przewodnicząca samorządu studenckiego.

- Na naszych barkach spoczywa przyszłość sił zbrojnych RP (...) Nie poddawajcie się - zachęcała pierwszoroczniaków. - Zbudujecie tutaj przyjaźnie na całe życie, zdobędziecie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które będą bezcenne na rynku pracy - mówiła. Przypomniała również o 100-letniej tradycji "Szkoły Orląt, nazywając ją elitarną uczelnią.

Na koniec studenci wysłuchali wykładu płk. pil. Krzysztofa Kwiatkowskiego na temat śmigłowca AH-64, czyli popularnego Apacha, którego zakup nazwał on "milowym krokiem transformacji" polskich sił zbrojnych.