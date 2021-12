Zaginęła 2 tygodnie temu. Policjanci poszukują 62-latki spod Ryk

6 A A

Bożena Różewska (fot. Policja)

Wyszła z domu we wtorek – 14 grudnia i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną. Policjanci z Ryk poszukują 62-letniej Bożeny Rożewskiej i proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety.

