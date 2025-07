Od dłuższego czasu jest to również eliminacja do mistrzostw Polski, które odbędą się już w przyszłym tygodniu w Katowicach. Miejscem rozgrywania spotkań będzie Rynek Wielki, co tylko dodaje prestiżu temu wydarzeniu.

Tegoroczna obsada imprezy jest bardzo mocna. Lokalni kibice oczywiście najmocniej liczą na Camaro Zamość, które konsekwentnie podąża za przepustka do finałów mistrzostw Polski. Zamościanie byli jej bardzo blisko w Rzeszowie, gdzie zwyciężyli. Biletu jednak nie otrzymali, bo w turnieju nie startowała wymagana liczba drużyn.

Teraz Camaro wystawia bardzo mocny skład, którego liderem będzie Michał Jankowski., który niedawno z Miastem Szkła Krosno wywalczył awans do Orlen Basket Ligi. Pomagać mu będą Damian Cechniak, Patryk Stanowski i Marek Nieścior. Tylko ten ostatni nie jest graczem mocno związanym z propfesjonalną koszykówką halową, bo w ostatnich latach realizował się w niej przede wszystkim w rozgrywkach amatorskich.

Camaro będzie miało potężnych przeciwników. Na liście zgłoszeń jest ETB 3x3 z Jakubem Borkowskim w składzie, Palę Tróję 3x3 czy Taco Lublin. Ta ostatnia ekipa jest złożona z graczy związanych z lubelskim Startem jak Jan Aftyka czy Michał Głąb.

3x3 Quest – Twierdza Zamość Cup na Rynku ruszy w sobotę o godz. 10. Transmisję będzie można obejrzeć również na portalu YouTube.