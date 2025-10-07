Alpaca wygrywa turniej Lubelskie Cup w Kraśniku

Lubelskie Cup to prestiżowy cykl turniejów koszykówki 3x3. Poprzednie imprezy odbywały się m.in. w Białej Podlaskiej, Tomaszowie Lubelskim, Chełmie czy Rykach. W sobotę najlepsi w województwie specjaliści w koszykówce 3x3 rywalizowali w Kraśniku, gdzie gospodarzem był miejscowy klub UKS Biało-Czarni. Jego prezesem jest Paweł Biskup, który od wielu lat czuwa nad promocją koszykówki w tym mieście.
Sobotnia impreza była udana z wielu względów. Przede wszystkim dopisała frekwencja, bo udział wzięło kilkanaście drużyn. W najważniejszej kategorii, Open, triumf zaliczyła lubelska Alpaca. To drużyna złożona z graczy na co dzień występujących w rozgrywkach amatorskich i odwołujących się do tradycji drużyny założonej kilkanaście lat temu przez Michała Gwiazdowskiego. W Kraśniku Alpaca zagrała w składzie Krzysztof Adamczyk, Tomasz Szot i Kamil Kozioł. W finale lublinianie pokonali 16:11 Tomaszów Lubelski w składzie Radosław Zagórski, Daniel Krosman i Łukasz Bartoszyk. Na najniższym stopniu podium stanął zespół Szikago Pontons reprezentowany przez Maksymiliana Bilewicza, Bartłomieja Jaśkowskiego, Gustawa Gutkowskiego i Kacpra Kruka.
Kolejny turniej Lubelskie Cup odbędzie się w sobotę w Lublinie. Areną zmagań będzie hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica