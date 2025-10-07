Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Alpaca wygrywa turniej Lubelskie Cup w Kraśniku

Kamil Kozioł
Alpaca Lublin - zwycięzcy turnieju Lubelskie Cup w Kraśniku
Alpaca Lublin - zwycięzcy turnieju Lubelskie Cup w Kraśniku (fot. Materiały prasowe organizatora)

Lubelskie Cup to prestiżowy cykl turniejów koszykówki 3x3. Poprzednie imprezy odbywały się m.in. w Białej Podlaskiej, Tomaszowie Lubelskim, Chełmie czy Rykach. W sobotę najlepsi w województwie specjaliści w koszykówce 3x3 rywalizowali w Kraśniku, gdzie gospodarzem był miejscowy klub UKS Biało-Czarni. Jego prezesem jest Paweł Biskup, który od wielu lat czuwa nad promocją koszykówki w tym mieście.

Sobotnia impreza była udana z wielu względów. Przede wszystkim dopisała frekwencja, bo udział wzięło kilkanaście drużyn. W najważniejszej kategorii, Open, triumf zaliczyła lubelska Alpaca. To drużyna złożona z graczy na co dzień występujących w rozgrywkach amatorskich i odwołujących się do tradycji drużyny założonej kilkanaście lat temu przez Michała Gwiazdowskiego. W Kraśniku Alpaca zagrała w składzie Krzysztof Adamczyk, Tomasz Szot i Kamil Kozioł. W finale lublinianie pokonali 16:11 Tomaszów Lubelski w składzie Radosław Zagórski, Daniel Krosman i Łukasz Bartoszyk.  Na najniższym stopniu podium stanął zespół Szikago Pontons reprezentowany przez Maksymiliana Bilewicza, Bartłomieja Jaśkowskiego, Gustawa Gutkowskiego i Kacpra Kruka.

Kolejny turniej Lubelskie Cup odbędzie się w sobotę w Lublinie. Areną zmagań będzie hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

e-Wydanie
PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

