Znęcała się nad mężem i dziećmi. Recydywistce grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności

Policjanci z komisariatu 2. w Lublinie zostali powiadomieni o przemocy w jednym z domów w Lublinie. Z informacji, jakie otrzymali wynikało, że od dłuższego czasu 50-latka znęca się nad rodziną.

Podczas prowadzonych czynności okazało się, że kobieta stosowała przemoc psychiczną i fizyczną wobec swojego męża oraz dzieci. Pod wpływem alkoholu wszczynała awantury domowe, podczas których była agresywna. Zebrane materiały pozwoliły na przedstawienie zarzut znęcania się nad rodziną w warunkach recydywy.

We wtorek (7 października) sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 7,5 lat pozbawienia wolności.