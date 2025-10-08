113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

Policjanci z chełmskiej drogówki zatrzymali kierowcę seata, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał ponad dwa razy szybciej: 113 km/h.

Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna zdecydował się również wyprzedzać na skrzyżowaniu, czym dodatkowo naraził siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Za swoje wykroczenia 28-latek zapłaci słono. Otrzymał mandat w wysokości 3 tysięcy złotych, 24 punkty karne i utracił prawo jazdy.

— To nie tor wyścigowy. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Apelujemy do kierowców o rozsądek i dostosowanie prędkości do warunków na drodze – podkreśla młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.