Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 8 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Chełm

Dzisiaj
20:15
Strona główna » Chełm

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

Autor: Zdjęcie autora oprac. KamPom
Udostępnij 0 A A
(fot. Policja Chełm/fb)

Poranek, spokojna droga, a na liczniku 113 km/h. 28-letni kierowca z gminy Hrubieszów stracił prawo jazdy po tym, jak ponad dwukrotnie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym i wyprzedzał na skrzyżowaniu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Policjanci z chełmskiej drogówki zatrzymali kierowcę seata, który w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał ponad dwa razy szybciej: 113 km/h.

Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna zdecydował się również wyprzedzać na skrzyżowaniu, czym dodatkowo naraził siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Za swoje wykroczenia 28-latek zapłaci słono. Otrzymał mandat w wysokości 3 tysięcy złotych, 24 punkty karne i utracił prawo jazdy.

— To nie tor wyścigowy. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Apelujemy do kierowców o rozsądek i dostosowanie prędkości do warunków na drodze – podkreśla młodszy aspirant Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Tak wyglądał samochód po wypadku

Dwoje pijanych w range roverze. Oboje ciężko ranni trafili do szpitala

Tragedia w czasie pracy. Życia mężczyzny nie udało się uratować

Tragedia w czasie pracy. Życia mężczyzny nie udało się uratować

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Chełm policja mandat policja Chełm kmp chełm przekroczenie prędkości pirat drogowy utrata prawa jazdy

Pozostałe informacje

Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia

Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

Kanadyjczyk Jackson Young zajmie miejsce zawieszonego przyjmującego Mikołaja Sawickiego w drużynie Bogdanki LUK Lublin
113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

Poranek, spokojna droga, a na liczniku 113 km/h. 28-letni kierowca z gminy Hrubieszów stracił prawo jazdy po tym, jak ponad dwukrotnie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym i wyprzedzał na skrzyżowaniu.

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę
NASZ PATRONAT
11 października 2025, 9:00

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

Z dziurami, twaróg, bryndza lub dojrzewający. Niektórzy nawet nie wyobrażają sobie życia bez niego. A lokalni rzemieślnicy i serowarzy zapraszają do wspólnego świętowania na 5. edycji Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa.
Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy na lotnisku Chopina w Warszawie (od lewej): Nina Ptak, Omar Faris, Ewa Jasiewicz i poseł KO, Franciszek Sterczewski

Polscy obywatele z flotylli Sumud bezpiecznie wylądowali w Warszawie

Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy – Omar Faris, Nina Ptak i Franciszek Sterczewski oraz brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz – wylądowali w środę na lotnisku Chopina w Warszawie.
Po problemach z budową biurowca w centrum Chełma, miasto ma problemy z kolejną kluczową inwestycją – tym razem dotyczą one terminala intermodalnego

Chełm hamuje inwestycję stulecia. Terminal intermodalny znów na bocznym torze

4,5 miliona złotych mniej na inwestycję, która miała stać się logistycznym sercem regionu. Miasto Chełm po raz kolejny przesuwa środki przeznaczone na budowę infrastruktury wokół terminala intermodalnego.
Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju trafi do wspólnego projektu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz firmy Netrix S.A.. Efektem tej współpracy będzie innowacyjny system USG wspierający terapię logopedyczną i ortodontyczną, wykorzystujący sztuczną inteligencję.
Stopy procentowe w dół. To już czwarta obniżka w tym roku

Stopy procentowe w dół. To już czwarta obniżka w tym roku

Poprawa perspektyw inflacji w najbliższym czasie sprawiła, że uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP – poinformowała RPP w środowym komunikacie. Jako zagrożenia dla niskiej inflacji wskazała politykę fiskalną i podwyższoną dynamikę płac
Aldona Morawiec rozpoczęła sezon od dobrego występu

AZS UMCS Lublin rozpoczyna zmagania w FIBA EuroCup

Podopieczne Karola Kowalewskiego trafiły do grupy B, w której nie są faworytami. Za rywali mają bowiem hiszpański Hozono Global Jairis, serbski UZKK Student i belgijski Basket Namur Capitale. I właśnie ta ostatnia ekipa będzie pierwszym przeciwnikiem polskiej ekipy.
Znęcała się nad mężem i dziećmi. Recydywistce grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności

Znęcała się nad mężem i dziećmi. Recydywistce grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności

50-letnia mieszkanka Lublina znęcała się psychicznie i fizycznie nad mężem i dziećmi. Pod wpływem alkoholu wszczynała awantury, podczas których wyzywała i atakowała najbliższych. Zarzuty usłyszała w recydywie.
Komisja Europejska ma pomysł, jak chronić rolników przed skutkami umowy z Mercosurem

Komisja Europejska ma pomysł, jak chronić rolników przed skutkami umowy z Mercosurem

Komisja Europejska zaproponowała mechanizm, który ma chronić unijnych rolników przed nagłym wzrostem importu produk-tów takich jak wołowina czy drób z krajów bloku Mercosur oraz przed spadkiem cen w UE. Komisja zobowiązała się do tego, gdy we wrześniu proponowała umowę handlową z tym blokiem.
Jadalny czy trujący? Dowiedz się więcej o grzybach
NASZ PATRONAT

Jadalny czy trujący? Dowiedz się więcej o grzybach

Uważasz że znasz się na grzybach? Wiesz jak odróżnić "trujaka" od jadalnego? Na wystawę grzybów i prelekcje ich dotyczące zaprasza Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Pomysły na jesienną metamorfozę Twojego domu

Pomysły na jesienną metamorfozę Twojego domu

Jesień to idealny moment, aby przyjrzeć się wnętrzom swojego domu i wprowadzić zmiany, które nie tylko poprawią estetykę przestrzeni, ale również sprawią, że codzienne życie stanie się wygodniejsze. Wraz z nastaniem krótszych dni zapewne zaczynasz spędzać w domu więcej czasu, a drobne elementy wystroju, kolory czy sposób aranżacji pomieszczeń zaczynają mieć jeszcze większe znaczenie. Jesienne metamorfozy nie muszą oznaczać generalnego remontu – wystarczy dobrze zaplanować działania i wykorzystać rozwiązania, które faktycznie wpłyną na Twój komfort. Nic nie stoi także na przeszkodzie, by metamorfozę wprowadzać stopniowo. Przykładowo w weekend możesz przemalować sypialnię, a za tydzień zająć się wprowadzaniem klimatu na balkonie.

Lublin szuka kreatywnych. Ruszył nabór do projektu promującego lokalnych twórców

Lublin szuka kreatywnych. Ruszył nabór do projektu promującego lokalnych twórców

Miasto Lublin po raz kolejny zaprasza do udziału w projekcie „Kreatywni”, który promuje twórców sektora kreatywnego i pokazuje ludzi tworzących w Lublinie rzeczy wyjątkowe. Zgłoszenia można przesyłać do 16 listopada.
Rozmowy, wycieczki i rośliny. Tak UMCS przywitał nowych studentów
ZDJĘCIA
galeria

Rozmowy, wycieczki i rośliny. Tak UMCS przywitał nowych studentów

Radość, gwar i energia – tak w skrócie można opisać atmosferę, jaka panowała dziś na placu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po raz czwarty zorganizowano integracyjne wydarzenie „3,2,1… STUDIA START!”. I które oficjalnie otworzyło nowy rok akademicki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Moniotor AOC GAMING. Q27G4SRU

AOC AGON: Dwa nowe monitory z odświeżaniem 320 Hz

Moniotor AOC GAMING. Q27G4SRU to 27-calowy wyświetlacz Quad HD pracujący z odświeżaniem 320 Hz. A monitor U32G4U to 31,5-calowy model, który dzięki funkcji Dual Frame może działać w dwóch trybach: 4K UHD przy odświeżaniu 160 Hz lub Full HD z odświeżaniem 320 Hz.

Najnowsze
Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia

20:39 Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

20:15

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

19:41

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

19:21

Polscy obywatele z flotylli Sumud bezpiecznie wylądowali w Warszawie

18:53

Chełm hamuje inwestycję stulecia. Terminal intermodalny znów na bocznym torze

18:11

Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

17:43

Stopy procentowe w dół. To już czwarta obniżka w tym roku

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia

Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy na lotnisku Chopina w Warszawie (od lewej): Nina Ptak, Omar Faris, Ewa Jasiewicz i poseł KO, Franciszek Sterczewski

Polscy obywatele z flotylli Sumud bezpiecznie wylądowali w Warszawie

Po problemach z budową biurowca w centrum Chełma, miasto ma problemy z kolejną kluczową inwestycją – tym razem dotyczą one terminala intermodalnego

Chełm hamuje inwestycję stulecia. Terminal intermodalny znów na bocznym torze

Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia

Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy na lotnisku Chopina w Warszawie (od lewej): Nina Ptak, Omar Faris, Ewa Jasiewicz i poseł KO, Franciszek Sterczewski

Polscy obywatele z flotylli Sumud bezpiecznie wylądowali w Warszawie

Po problemach z budową biurowca w centrum Chełma, miasto ma problemy z kolejną kluczową inwestycją – tym razem dotyczą one terminala intermodalnego

Chełm hamuje inwestycję stulecia. Terminal intermodalny znów na bocznym torze

Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto
galeria
film

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto

Przypadkowy karny i zasłużona porażka. Motor wyraźnie gorszy od Rakowa
galeria
film

Przypadkowy karny i zasłużona porażka. Motor wyraźnie gorszy od Rakowa

Podlasie świetnie radzi sobie w tym sezonie na wyjazdach
film

Były napastnik Parmy nie pomógł. Podlasie pokonało rezerwy Cracovii

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

film
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Foto
Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

galeria
Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Podczas uroczystego otwarcia ogrodu sensoryczno-naukowego była część oficjalna z programem artystycznym, została symbolicznie przecięta wstęga, a później zaproszeni goście wraz z uczniami sadzili nowe rośliny
galeria
Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów
ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
galeria
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Ogłoszenia
Najnowsze · Promowane
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

redukc

ZAMOŚĆ

49,00 zł
Różne -> Sprzedam

trojnik

ZAMOŚĆ

11,00 zł
Różne -> Sprzedam

rurakom

ZAMOŚĆ

175,00 zł
Różne -> Sprzedam

kurek

ZAMOŚĆ

35,00 zł
Budownictwo -> Materiały -> Sprzedam

kształtki

ZAMOŚĆ

99,00 zł

Komunikaty