Sport
PGE MKS El-Volt Lublin gorszy od KGHM Zagłębie Lubin

Autor: Kamil Kozioł
Patricia Machado Matieli przedziera się przez lubelską obronę
Patricia Machado Matieli przedziera się przez lubelską obronę (fot. Fot. Paweł Andrachiewicz/Foto Andrus/Materiały prasowe Orlen Superligi)

To już druga święta wojna w tym sezonie przegrana przez lubelski zespół. Porażka martwi jeszcze bardziej, jeżeli pomyślimy o zbliżających się kwalifikacjach Ligi Europejskiej, w których obie ekipy powalczą w bezpośredniej konfrontacji o miejsce w fazie grupowej.

Zagłebie przeważało przez cały mecz, chociaż nie można powiedzieć o jakiejkolwiek dominacji. W pierwszej połowie miejscowe prowadziły nawet różnicą czterech bramek, ale świetne akcji Marii Prieto O’Mullony doprowadziły do remisu. W samej końcówce tej części gry Zagłębie znowu odskoczyło lubelskiej ekipie, tym razem na dystans trzech trafień.

Kluczowy był jednak początek drugiej połowy, kiedy to po akcjach Kingi Jakubowskiej różnica pomiędzy obiema drużynami urosła do 5 trafień. Volt próbował zmniejszyć ten dystans, ale nie był już w stanie odrobić całości strat i przegrał 29:33.

W lubelskiej ekipie tradycyjnie już wybitny mecz rozegrała O’Mullony, która zdobyła 7 bramek. O jednego gola gorsza była Patricia da Silva Lima. Bohaterką „miedziowych” była natomiast Natalia Janas, która zdobyła 7 bramek.

Pozostałe spotkania szóstej kolejki zostaną rozegrane od piątku do niedzieli. Na koniec weekendu emocje przeżyją kibice w województwie lubelskim. Są one związane z występami Galiczanki Lwów, która jako gospodarz swoje mecze rozgrywa w Biłgoraju. Ukraiński zespół na razie jest na siódmym miejscu w tabeli. W niedzielę lwowianki powinny jednak poprawić swoją pozycję, ponieważ rywalizować będzie z Młynami Stoisław Koszalin, czyli jedną z najsłabszych ekip Orlen Superligi. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.

KGHM Zagłębie Lubin – PGE MKS El-Volt Lublin 33:29 (16:13)

Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima – Janas 7, Jakubowska 5, Fernandes 5, Weber 5, Kochaniak 4, Drabik 3, Cesareo 1, Matieli 1, Grzyb 1, Fraga 1. Kary: 14 min.

Volt: Martins, Wdowiak – O’Mullony 7, Lima 6, Szynkaruk 5, Rosiak 3, Przywara 2, Gliwińska 2, Górna 2, Andruszak 1, Planeta 1, D. Więckowska, Owczaruk. Kary: 10 min.

Sędziowali: Krzysztof Bąk, Kamil Ciesielski (Zielona Góra)

PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

