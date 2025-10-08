Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. środa, 8 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

PlusLiga

Dzisiaj
20:39
Strona główna » Sport » SIATKÓWKA » PlusLiga

Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

Autor: Zdjęcie autora grom
Udostępnij 0 A A
Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia
Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia (fot. en.volleyballworld.com)

Kanadyjczyk Jackson Young zajmie miejsce zawieszonego przyjmującego Mikołaja Sawickiego w drużynie Bogdanki LUK Lublin

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Nowy nabytek mistrza Polski ma 24 lata, mierzy 195 cm wzrostu. Ostatnio grał w Bundeslidze. Z zespołem VfB Friedrichshafen wywalczył dwa medale mistrzostw Niemiec, srebrny i brązowy oraz SuperPuchar. Przygodę z siatkówką rozpoczynał w rodzimej lidze akademickiej, w ekipie Nippising Lakers.

Jackson Young rywalizował w międzynarodowych rozgrywkach w kategorii wiekowej U 21. To jeden z najbardziej utytułowanych młodych graczy kanadyjskiego pokolenia. Objęty był Kanadyjskim Programem Monitorowania Talentów U 23.

Jest reprezentantem swojego kraju. Uczestniczył w tegorocznych mistrzostwach świata na Filipinach. Dał dobrą zmianę w spotkaniu 1/8 finału przeciwko Polsce. Na boisku pojawił się w pierwszym secie i grał już do końca. Dla swojej drużyny narodowej zdobył wówczas 12 punktów. Był to drugi wynik w zespole Klonowego Liścia. Mecz zakończył się wygraną Biało-Czerwonych 3:1. Przed rokiem przyjmujący Bogdanki LUK Lublin z reprezentacją Kanady wywalczył Puchar Panamerykański.

Zakontraktowanie 24-letniego Kanadyjczyka ma związek z dyskwalifikacją Mikołaja Sawickiego, która przedłuża się. Sprawa podejrzanego o stosowanie dopingu siatkarze nadal rozpatrywana jest przez Polską Agencję Antydopingową.

Jackson Young to już trzeci siatkarz z Kanady w barwach Bogdanki LUK Lublin. W ekipie mistrza kraju dotychczas występował środkowy Fynnian McCarthy. Od sezonu 2025/2026 będzie też grał kolejny zawodnik na tej pozycji, Daenan Gyimah. Cała trójka wystąpiła w meczu przeciwko Polsce podczas mistrzostw świata.

Już w ten weekend siatkarze mistrza kraju zaprezentują się swoim kibicom podczas rozgrywanego już po raz czwarty turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
bogdanka luk lublin Kanadyjczyk Jackson Young

Pozostałe informacje

Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia

Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

Kanadyjczyk Jackson Young zajmie miejsce zawieszonego przyjmującego Mikołaja Sawickiego w drużynie Bogdanki LUK Lublin
113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

113 km/h w terenie zabudowanym. Dostał 24 punkty, stracił prawo jazdy i 3 tysiące

Poranek, spokojna droga, a na liczniku 113 km/h. 28-letni kierowca z gminy Hrubieszów stracił prawo jazdy po tym, jak ponad dwukrotnie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym i wyprzedzał na skrzyżowaniu.

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę
NASZ PATRONAT
11 października 2025, 9:00

Sery na okrągło. Smaczne wydarzenie już w najbliższą sobotę

Z dziurami, twaróg, bryndza lub dojrzewający. Niektórzy nawet nie wyobrażają sobie życia bez niego. A lokalni rzemieślnicy i serowarzy zapraszają do wspólnego świętowania na 5. edycji Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa.
Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy na lotnisku Chopina w Warszawie (od lewej): Nina Ptak, Omar Faris, Ewa Jasiewicz i poseł KO, Franciszek Sterczewski

Polscy obywatele z flotylli Sumud bezpiecznie wylądowali w Warszawie

Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy – Omar Faris, Nina Ptak i Franciszek Sterczewski oraz brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz – wylądowali w środę na lotnisku Chopina w Warszawie.
Po problemach z budową biurowca w centrum Chełma, miasto ma problemy z kolejną kluczową inwestycją – tym razem dotyczą one terminala intermodalnego

Chełm hamuje inwestycję stulecia. Terminal intermodalny znów na bocznym torze

4,5 miliona złotych mniej na inwestycję, która miała stać się logistycznym sercem regionu. Miasto Chełm po raz kolejny przesuwa środki przeznaczone na budowę infrastruktury wokół terminala intermodalnego.
Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju trafi do wspólnego projektu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz firmy Netrix S.A.. Efektem tej współpracy będzie innowacyjny system USG wspierający terapię logopedyczną i ortodontyczną, wykorzystujący sztuczną inteligencję.
Stopy procentowe w dół. To już czwarta obniżka w tym roku

Stopy procentowe w dół. To już czwarta obniżka w tym roku

Poprawa perspektyw inflacji w najbliższym czasie sprawiła, że uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP – poinformowała RPP w środowym komunikacie. Jako zagrożenia dla niskiej inflacji wskazała politykę fiskalną i podwyższoną dynamikę płac
Aldona Morawiec rozpoczęła sezon od dobrego występu

AZS UMCS Lublin rozpoczyna zmagania w FIBA EuroCup

Podopieczne Karola Kowalewskiego trafiły do grupy B, w której nie są faworytami. Za rywali mają bowiem hiszpański Hozono Global Jairis, serbski UZKK Student i belgijski Basket Namur Capitale. I właśnie ta ostatnia ekipa będzie pierwszym przeciwnikiem polskiej ekipy.
Znęcała się nad mężem i dziećmi. Recydywistce grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności

Znęcała się nad mężem i dziećmi. Recydywistce grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności

50-letnia mieszkanka Lublina znęcała się psychicznie i fizycznie nad mężem i dziećmi. Pod wpływem alkoholu wszczynała awantury, podczas których wyzywała i atakowała najbliższych. Zarzuty usłyszała w recydywie.
Komisja Europejska ma pomysł, jak chronić rolników przed skutkami umowy z Mercosurem

Komisja Europejska ma pomysł, jak chronić rolników przed skutkami umowy z Mercosurem

Komisja Europejska zaproponowała mechanizm, który ma chronić unijnych rolników przed nagłym wzrostem importu produk-tów takich jak wołowina czy drób z krajów bloku Mercosur oraz przed spadkiem cen w UE. Komisja zobowiązała się do tego, gdy we wrześniu proponowała umowę handlową z tym blokiem.
Jadalny czy trujący? Dowiedz się więcej o grzybach
NASZ PATRONAT

Jadalny czy trujący? Dowiedz się więcej o grzybach

Uważasz że znasz się na grzybach? Wiesz jak odróżnić "trujaka" od jadalnego? Na wystawę grzybów i prelekcje ich dotyczące zaprasza Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Pomysły na jesienną metamorfozę Twojego domu

Pomysły na jesienną metamorfozę Twojego domu

Jesień to idealny moment, aby przyjrzeć się wnętrzom swojego domu i wprowadzić zmiany, które nie tylko poprawią estetykę przestrzeni, ale również sprawią, że codzienne życie stanie się wygodniejsze. Wraz z nastaniem krótszych dni zapewne zaczynasz spędzać w domu więcej czasu, a drobne elementy wystroju, kolory czy sposób aranżacji pomieszczeń zaczynają mieć jeszcze większe znaczenie. Jesienne metamorfozy nie muszą oznaczać generalnego remontu – wystarczy dobrze zaplanować działania i wykorzystać rozwiązania, które faktycznie wpłyną na Twój komfort. Nic nie stoi także na przeszkodzie, by metamorfozę wprowadzać stopniowo. Przykładowo w weekend możesz przemalować sypialnię, a za tydzień zająć się wprowadzaniem klimatu na balkonie.

Lublin szuka kreatywnych. Ruszył nabór do projektu promującego lokalnych twórców

Lublin szuka kreatywnych. Ruszył nabór do projektu promującego lokalnych twórców

Miasto Lublin po raz kolejny zaprasza do udziału w projekcie „Kreatywni”, który promuje twórców sektora kreatywnego i pokazuje ludzi tworzących w Lublinie rzeczy wyjątkowe. Zgłoszenia można przesyłać do 16 listopada.
Rozmowy, wycieczki i rośliny. Tak UMCS przywitał nowych studentów
ZDJĘCIA
galeria

Rozmowy, wycieczki i rośliny. Tak UMCS przywitał nowych studentów

Radość, gwar i energia – tak w skrócie można opisać atmosferę, jaka panowała dziś na placu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po raz czwarty zorganizowano integracyjne wydarzenie „3,2,1… STUDIA START!”. I które oficjalnie otworzyło nowy rok akademicki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Moniotor AOC GAMING. Q27G4SRU

AOC AGON: Dwa nowe monitory z odświeżaniem 320 Hz

Moniotor AOC GAMING. Q27G4SRU to 27-calowy wyświetlacz Quad HD pracujący z odświeżaniem 320 Hz. A monitor U32G4U to 31,5-calowy model, który dzięki funkcji Dual Frame może działać w dwóch trybach: 4K UHD przy odświeżaniu 160 Hz lub Full HD z odświeżaniem 320 Hz.
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 