Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

Nowy nabytek mistrza Polski ma 24 lata, mierzy 195 cm wzrostu. Ostatnio grał w Bundeslidze. Z zespołem VfB Friedrichshafen wywalczył dwa medale mistrzostw Niemiec, srebrny i brązowy oraz SuperPuchar. Przygodę z siatkówką rozpoczynał w rodzimej lidze akademickiej, w ekipie Nippising Lakers.

Jackson Young rywalizował w międzynarodowych rozgrywkach w kategorii wiekowej U 21. To jeden z najbardziej utytułowanych młodych graczy kanadyjskiego pokolenia. Objęty był Kanadyjskim Programem Monitorowania Talentów U 23.

Jest reprezentantem swojego kraju. Uczestniczył w tegorocznych mistrzostwach świata na Filipinach. Dał dobrą zmianę w spotkaniu 1/8 finału przeciwko Polsce. Na boisku pojawił się w pierwszym secie i grał już do końca. Dla swojej drużyny narodowej zdobył wówczas 12 punktów. Był to drugi wynik w zespole Klonowego Liścia. Mecz zakończył się wygraną Biało-Czerwonych 3:1. Przed rokiem przyjmujący Bogdanki LUK Lublin z reprezentacją Kanady wywalczył Puchar Panamerykański.

Zakontraktowanie 24-letniego Kanadyjczyka ma związek z dyskwalifikacją Mikołaja Sawickiego, która przedłuża się. Sprawa podejrzanego o stosowanie dopingu siatkarze nadal rozpatrywana jest przez Polską Agencję Antydopingową.

Jackson Young to już trzeci siatkarz z Kanady w barwach Bogdanki LUK Lublin. W ekipie mistrza kraju dotychczas występował środkowy Fynnian McCarthy. Od sezonu 2025/2026 będzie też grał kolejny zawodnik na tej pozycji, Daenan Gyimah. Cała trójka wystąpiła w meczu przeciwko Polsce podczas mistrzostw świata.

Już w ten weekend siatkarze mistrza kraju zaprezentują się swoim kibicom podczas rozgrywanego już po raz czwarty turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza