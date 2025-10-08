Rozmowy, wycieczki i rośliny. Tak UMCS przywitał nowych studentów

W środę, 8 października, od godziny 10 plac tętnił życiem. Wśród kolorowych stoisk, muzyki i rozmów można było spotkać zarówno studentów pierwszego roku, jak i tych bardziej doświadczonych, którzy chętnie dzielili się swoimi radami.

Wydarzenie otworzyły władze uczelni, a na uczestników czekało ponad 40 stoisk kół naukowych, organizacji studenckich i jednostek UMCS.

Przy stoisku Ogrodu Botanicznego ustawiała się kolejka po doniczkowe rośliny, które można było wymienić lub po prostu zabrać do akademika.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty przygotowane przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse”, podczas których młodzi adepci nauki dowiadywali się, jak radzić sobie z presją i znaleźć balans między nauką a odpoczynkiem. W tym samym czasie za pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej trwał „Studencki rozruch” – plenerowe zajęcia fitness prowadzone przez zespół z Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Nie zabrakło też wycieczek po miasteczku akademickim, które cieszyły się powodzeniem wśród świeżo upieczonych studentów. Z kolei przy stoisku organizatora – Centrum Promocji UMCS – można było zapisać się do projektów uczelnianych i włączyć się w działania promujące uniwersytet na różnych wydarzeniach i targach.

Wydarzenie zakończyło się o godzinie 14, ale uśmiechy i nowo zawarte znajomości z pewnością zostaną z uczestnikami na długo. Partnerami tegorocznej edycji byli Ogród Botaniczny UMCS oraz Centrum Kultury Fizycznej UMCS.