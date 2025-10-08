Jadalny czy trujący? Dowiedz się więcej o grzybach

Grzybiarstwo to sport narodowy Polaków. Gdy nadchodzi jesień, sanepid ostrzega: uważaj, co zabieraz z lasu. W najbliższy czwartek, 9 października, Plac Litewski w Lublinie zamieni się w prawdziwe królestwo grzybów. W godzinach 10-16: odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”, które ma uczyć, bawić i ostrzegać jednocześnie. Na odwiedzających czeka wystawa świeżych okazów grzybów – zarówno jadalnych, jak i trujących – a także krótkie prelekcje, ciekawostki i praktyczne porady dotyczące bezpiecznego grzybobrania.

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie. Partnerami akcji zostali: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS.

Edukacja zamiast ryzyka

– Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie zasad bezpiecznego zbierania grzybów, zagrożeń wynikających z pomyłek przy ich rozpoznawaniu, a także ochrony różnorodności gatunkowej grzybów w polskich lasach – podkreśla Agnieszka Dados z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Na miejscu obecni będą grzyboznawcy, którzy odpowiedzą na pytania, pomogą rozpoznać przyniesione okazy i wyjaśnią, jak odróżnić gatunki jadalne od trujących.

Dla dużych i małych miłośników lasu

W programie znalazły się również stoiska z okazami grzybów, prelekcje edukacyjne i prezentacje przygotowane przez studentów biologii UMCS. To propozycja nie tylko dla zapalonych grzybiarzy, ale też rodzin z dziećmi, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jesiennym lasem.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

– To świetna okazja, by poszerzyć wiedzę, zadać pytania ekspertom i przy okazji spędzić czas na świeżym powietrzu – zachęcają organizatorzy.