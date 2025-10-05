AZS UMCS Lublin pokonał Zagłębie Sosnowiec na inaugurację Orlen Basket Ligi kobiet

Widoczne to było zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy przez większość czasu prowadziły. Na przerwę schodziły prowadząc 45:36. Po zmianie stron ich gra nieco bardziej falowała.

Warto jednak podkreślić świetną pracę Karola Kowalewskiego, który swoimi przerwami na żądanie potrafił odmieniać grę drużyny. Zazwyczaj po czasach lublinianki świetnie rozgrywały kolejne akcje, które kończyły się punktami. Nie uniknęły jednak nerwów w końcówce, bo 48 sekund przed syreną ich przewaga zmalała do zaledwie dwóch punktów. Wtedy jednak po kolejnym czasie piłka na koniec akcji trafiła do Aldony Morawiec, która celnym rzutem zza linii 6,75 m zamknęła ten mecz.

Klasą dla siebie w niedzielny wieczór była Laura Gil. Hiszpanka pokazała, że jak na warunki Orlen Basket Ligi kobiet jest zawodniczką wybitną. Zdobyła 20 pkt i miała 8 zbiórek. Ponownie dobrze zagrała także Robbi Ryan. Amerykanka nie dość, że haruje w obronie, to w ofensywie również potrafi zostawić serce dla zespołu. W niedzielę zdobyła 7 pkt, ale miała też 10 asyst.

U przeciwniczek wyróżniła się Catherine Reese, która skompletowała double-double. Złożyło się na nie 21 pkt i 10 zbiórek.

AZS UMCS Lublin – MB Zagłębie Sosnowiec 84:76 (18:17, 27:19, 22:19, 17:21)

Lublin: Gil 20, Ullmann 15 (3x3), Ridard 10 (1x3), Wojtala 4, Slocum 3 (1x3) oraz Morawiec 15 (4x3), Wnorowska 10, Ryan 7.

Zagłębie: Taylor 32 (5x3), Reese 21, Tadić 13, Niedźwiedzka 3 (1x3), Burliga 3 oraz Kurach 2, Kłobukowska 2, Kuczyńska 0, Pyka 0, Jackowska 0, Micek 0.

Sędziowali: Kucharski, Trybalski i Kotowski. Widzów: 650.

Pozostałe wyniki: VBW Gdynia – Artego Bydgoszcz 100:66 * Energa Toruń – 1KS Ślęza Wrocław 60:66 * Enea AZS Politechnika Poznań – Wisła Kraków 67:57 * SKK Polonia Warszawa – Isands Wichoś Jelenia Góra 89:60 * Contimax MOSiR Bochnia – KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 81:76.

11-12 października: Wisła – Polonia * Isands – Contimax * Lublin – Artego (niedziela, godz. 16) * Energa – Gdynia * Ślęza – Gorzów Wlkp. * Zagłębie – Poltechnika.