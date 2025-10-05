Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. niedziela, 5 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Sport

Dzisiaj
20:47
Strona główna » Sport

AZS UMCS Lublin pokonał Zagłębie Sosnowiec na inaugurację Orlen Basket Ligi kobiet

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Laura Gil to liderka AZS UMCS Lublin
Laura Gil to liderka AZS UMCS Lublin (fot. DW)

Akademiczki rozpoczęły sezon w dobrym stylu. MB Zagłębie Sosnowiec to silna ekipa, która niejednokrotnie potrafiła napsuć krwi lubelskiej ekipie. Tym razem jednak gospodynie kontrolowały przebieg meczu i zwyciężyły 84:76.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Widoczne to było zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy przez większość czasu prowadziły. Na przerwę schodziły prowadząc 45:36. Po zmianie stron ich gra nieco bardziej falowała.

Warto jednak podkreślić świetną pracę Karola Kowalewskiego, który swoimi przerwami na żądanie potrafił odmieniać grę drużyny. Zazwyczaj po czasach lublinianki świetnie rozgrywały kolejne akcje, które kończyły się punktami. Nie uniknęły jednak nerwów w końcówce, bo 48 sekund przed syreną ich przewaga zmalała do zaledwie dwóch punktów. Wtedy jednak po kolejnym czasie piłka na koniec akcji trafiła do Aldony Morawiec, która celnym rzutem zza linii 6,75 m zamknęła ten mecz.

Klasą dla siebie w niedzielny wieczór była Laura Gil. Hiszpanka pokazała, że jak na warunki Orlen Basket Ligi kobiet jest zawodniczką wybitną. Zdobyła 20 pkt i miała 8 zbiórek. Ponownie dobrze zagrała także Robbi Ryan. Amerykanka nie dość, że haruje w obronie, to w ofensywie również potrafi zostawić serce dla zespołu. W niedzielę zdobyła 7 pkt, ale miała też 10 asyst.

U przeciwniczek wyróżniła się Catherine Reese, która skompletowała double-double. Złożyło się na nie 21 pkt i 10 zbiórek.

AZS UMCS Lublin – MB Zagłębie Sosnowiec 84:76 (18:17, 27:19, 22:19, 17:21)

Lublin: Gil 20, Ullmann 15 (3x3), Ridard 10 (1x3), Wojtala 4, Slocum 3 (1x3) oraz Morawiec 15 (4x3), Wnorowska 10, Ryan 7.

Zagłębie: Taylor 32 (5x3), Reese 21, Tadić 13, Niedźwiedzka 3 (1x3), Burliga 3 oraz Kurach 2, Kłobukowska 2, Kuczyńska 0, Pyka 0, Jackowska 0, Micek 0.

Sędziowali: Kucharski, Trybalski i Kotowski. Widzów: 650.

Pozostałe wyniki: VBW Gdynia – Artego Bydgoszcz 100:66 * Energa Toruń – 1KS Ślęza Wrocław 60:66 * Enea AZS Politechnika Poznań – Wisła Kraków 67:57 * SKK Polonia Warszawa – Isands Wichoś Jelenia Góra 89:60 * Contimax MOSiR Bochnia – KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski 81:76.

11-12 października: Wisła – Polonia * Isands – Contimax * Lublin – Artego (niedziela, godz. 16) * Energa – Gdynia * Ślęza – Gorzów Wlkp. * Zagłębie – Poltechnika.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w fazie grupowej Euroligi Kobiet

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zagra w fazie grupowej Euroligi Kobiet

Polski Cukier AZS UMCS Lublin nie zdołał utrzymać skromnej zaliczki z pierwszego spotkania i awansować do fazy grupowej Euroligi Kobiet. W rewanżowym meczu decydującym o awansie akademiczki przegrały w Miszkolcu z DVTK Huntherm 59:77, a w dwumeczu (129:144)
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
AZS UMCS Lublin Orlen Basket Liga Kobiet MB Zagłębie Sosnowiec

Pozostałe informacje

Laura Gil to liderka AZS UMCS Lublin

AZS UMCS Lublin pokonał Zagłębie Sosnowiec na inaugurację Orlen Basket Ligi kobiet

Akademiczki rozpoczęły sezon w dobrym stylu. MB Zagłębie Sosnowiec to silna ekipa, która niejednokrotnie potrafiła napsuć krwi lubelskiej ekipie. Tym razem jednak gospodynie kontrolowały przebieg meczu i zwyciężyły 84:76.
Bartosz Zmarzlik wygrał Pożegnalny Turniej Jarosława Hampela, który odbył się w Lublinie
ZDJĘCIA
galeria

Bartosz Zmarzlik wygrał Pożegnalny Turniej Jarosława Hampela, który odbył się w Lublinie

Jarosław Hampel oficjalnie pożegnał się z fanami żużla. W niedzielę na torze przy Al. Zygmuntowskich były wybitny polski żużlowiec odjechał ostatnie okrążenia na motocyklu, a następnie jego koledzy stworzyli świetne widowisko w Turnieju Pożegnalnym
Lublinianka w środę przegrała z Avią, a w niedzielę z Ładą

Szybki nokaut na Wieniawie, cud w Tomaszowie Lubelskim i pierwsze punkty beniaminka IV ligi

W najciekawszym meczu weekendu wielkich emocji nie było. Już w 51 minucie Łada 1945 Biłgoraj prowadziła na wyjeździe z Lublinianką 3:0. Gospodarze na otarcie łez zaliczyli tylko honorowe trafienie w samej końcówce.
Kamil Orlik w niedzielnym meczu z Miedzią Legnica zdobył gola i zaliczył asystę

Górnik Łęczna z upragnionym ligowym przełamaniem

Wymarzony debiut Daniela Ruska na własnym stadionie jako pierwszego trenera Górnika Łęczna. Zielono-czarni w niedzielny wieczór pokonali u siebie Miedź Legnica 2:0 i dopisali pierwszy komplet punktów w tym sezonie
Przypadkowy karny i zasłużona porażka. Motor wyraźnie gorszy od Rakowa
ZDJĘCIA, WIDEO
galeria
film

Przypadkowy karny i zasłużona porażka. Motor wyraźnie gorszy od Rakowa

Motor nie miał za wiele do powiedzenia w Częstochowie. Drużyna Mateusza Stolarskiego zasłużenie przegrała z Rakowem 0:2. Pechowo dla ekipy z Lublina zakończyła się pierwsza odsłona, bo rywale objęli prowadzenie po przypadkowym rzucie karnym.
Podlasie świetnie radzi sobie w tym sezonie na wyjazdach
film

Były napastnik Parmy nie pomógł. Podlasie pokonało rezerwy Cracovii

Niespodzianka w meczu Cracovia II – Podlasie. „Pasy” dwa razy prowadziły, ale nie dopisały do swojego konta ani jednego punktu. Biało-zieloni w drugiej połowie odwrócili wynik z 1:2 na 4:2.
Uprawa w powiecie włodawskim konopi została zlikwidowana

Włodawa: Policja rozbiła plantację konopi. 37-latkowi grozi nawet 20 lat więzienia

Ponad 2 kilogramy ziela konopi i oleju konopnego zabezpieczyli włodawscy kryminalni podczas nalotu na posesję 37-latka z powiatu włodawskiego. Funkcjonariusze odkryli też nielegalną uprawę konopi indyjskich. Mężczyzna trafił do aresztu.
Wynik 34-latka budzi grozę

Pędził 107 km/h w terenie zabudowanym. Był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia

34-latek z powiatu krasnostawskiego wykazał się wyjątkowym lekceważeniem prawa i zasad bezpieczeństwa. Zatrzymano go, gdy pędził przez teren zabudowany z prędkością ponad 100 km/h. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę
18 października 2025, 19:00

Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę

Esencja narodowego folkloru w mistrzowskim wykonaniu zespołu Śląsk. Na koncert mieszkańcy Białej Podlaskiej wejdą za darmo, ale trzeba odebrać wejściówki.
Z wizytą u braci mniejszych
galeria

Z wizytą u braci mniejszych

4 października to Światowy Dzień Zwierząt Z tej okazji Schronisko dla Zwierząt w Lublinie otworzyło swoje drzwi dla wszystkich miłośników zwierząt, którym nie jest obojętny los czworonożnych przyjaciół.

Peugeot na dachu

Chciał ominąć jelenia. Dachował w Orłowie Drewnianym

 34-latek miał ogromne szczęście. Podczas próby ominięcia jelenia zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Z rozbitego peugeota wyszedł o własnych siłach — nie odniósł żadnych obrażeń.
Dublet napastnika z Norwegii. Raków Częstochowa - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Dublet napastnika z Norwegii. Raków Częstochowa - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Motor nie wiele zdziałał w ofensywie i zasłużenie przegrał w niedzielę z Rakowem Częstochowa 0:2.
Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

Koniec zwycięskiej serii ekipy z Poznania. Grunwald w sobotę musiał uznać wyższość Padwy Zamość, chociaż do przerwy prowadził jedną bramką
Zdjęcie ilustracyjne

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

To dobre połączenie. Dynie są, grzyby są — czas sprawdzić, jak smakuje zupa dyniowa solo i z kurkami smażonymi na cebulce. Albo leczo z dynią i grzybami. Z czym jeszcze można łączyć grzyby? Oto nasze podpowiedzi.
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

PKO BP EKSTRAKLASA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Górnik Zabrze 1-1
Korona Kielce - Lechia Gdańsk 3-0
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2-2
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2
Widzew Łódź - Raków Częstochowa 0-1
Wisła Płock - GKS Katowice 1-1
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4-0
Motor Lublin - Radomiak Radom 2-2

Tabela:

1. Górnik 10 19 15-8
2. Cracovia 9 18 17-10
3. Korona 10 18 14-7
4. Jagiellonia 9 18 16-12
5. Wisła Płock 9 17 11-6
6. Legia 9 15 12-6
7. Lech 9 15 17-16
8. Zagłębie 9 13 20-13
9. Radomiak 10 12 17-18
10. Motor 9 11 11-14
11. Raków 9 11 10-13
12. Widzew 10 10 13-13
13. Pogoń 10 10 14-19
14. Bruk-Bet 10 9 13-17
15. Arka 10 9 5-14
16. Katowice 10 8 11-21
17. Piast 8 7 7-9
18. Lechia 10 6 18-25

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 