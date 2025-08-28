Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Podczas ćwiczeń do lotniczych pokazów Air Show w Radomiu rozbił się polski samolot F16. Nie żyje legendarny pilot - Maciej „Slab” Krakowian

Dynamo Kijów pokonało Maccabi Tel Awiw, ale w Lublinie będzie tylko Liga Konferencji

(fot. Wojciech Szubartowski)

Przed rozpoczęciem czwartkowej rywalizacji wszystko wskazywało, że Liga Europy na lubelską Arenę zawita tylko raz. Przypomnijmy, że Dynamo Kijów w naszym regionie do tej pory walczyło o Ligę Mistrzów. Po przejściu maltańskiego Hamrun Spartans, w kolejnej rundzie odpadło z cypryjskim Pafos FC. Relegacja do Ligi Europy była bardzo bolesna, bo rywalem było Maccabi Tel Awiw. Pierwszy mecz, rozegrany na neutralnym boisku w serbskiej Baćkiej Topoli, przebiegał pod kompletną kontrolą ekipy z Izrarela i zakończył się jej zwycięstwem 3:1.

I chyba właśnie ten wynik sprawił, że frekwencja na lubelskiej Arenie w czwartkowy wieczór była więcej niż mizerna. Mecz śledziło na żywo zaledwie 1537 kibiców, Ci co pozostali w domach mieli jednak czego żałować, bo rywalizacja w Lublinie była pełna emocji i stała na wysokim poziomie.

Duża w tym zasługa Ukraińców, którzy od pierwszych minut rzucili się do ataków. I już pierwszy stały fragment gry przyniósł im gola. Jego autorem był Eduardo Guerrero. Panamczyk to wyjątkowa postać dla tego spotkania. 25-latek był w przeszłości zawodnikiem Maccabi, skąd był wypożyczony do Zorii Ługańsk. Z tą ekipą występował w Lublinie, kiedy ta grała na Arenie w Lidze Konferencji Europy. Teraz jest piłkarzem Dynama, którego jest zresztą jedną z jaśniejszych postaci.

Guerrero mógł być zresztą bohaterem swojej ekipy ponownie w 10 min, ale w dogodnej sytuacji posłał piłkę obok bramki Roia Mishaptiego. Przez wiele nocy natomiast powinno się śnić Oleksandowi Karavayevovi pudło z 39 min. Ukrainiec znalazł się w idealnej sytuacji po koronkowym rozegraniu piłki przez swoich kolegów. W decydującym momencie nie potrafił jednak zachować zimnej głowy, uderzył nonszalancko i posłał piłkę obok bramki. Pierwsza połowa mogła jednak zakończyć się mocnym akcentem ze strony gości. W 45 min Elad Madmon mając przed sobą już tylko dwóch obrońców Dynama, trafił prosto w głowę jednego z nich.

W przerwie trener Maccabi Żarko Lazetić musiał chyba mocniej porozmawiać ze swoimi podopiecznymi, bo ci wyszli na boisko mocno zmotywowani. I niewiele brakowało, aby w 52 min doprowadzili do remisu. Strzał Roya Revivo został jednak sparowany przez Rusłana Neshchereta na słupek.

Później mecz stał się już zdecydowanie bardziej zamknięty. Gospodarze bardzo chcieli strzelić drugą bramkę, ale dobrze broniące Maccabi im to skutecznie uniemożliwiało. Sprawiło to, że sytuacji bramkowych już praktycznie nie było, a kibice mogli skupiać się głównie na efektownych wślizgach w środku pola. Dla polskich kibiców ważną informacją może być to, że w końcówce spotkania na boisku pojawił się Ben Lederman. Były gracz Rakowa Częstochowa jednak nie zapisał się niczym szczególnym w trakcie swojego krótkiego pobytu na murawie w Lublinie.

Ostatecznie Dynamo wygrało 1:0, ale to nie wystarczyło do odrobienia strat sprzed tygodnia. Maccabi zagra więc w fazie ligowej Ligi Europy, a kijowianom pozostanie Liga Konferencji Europy, czyli trzeci poziom kontynentalnych rozgrywek. Warto pamiętać, że wszystkie domowe mecze w Lidze Konferencji Europy Dynamo rozegra na Arenie Lublin.

FC Dynamo Kijów – Maccabi Tel-Aviv FC 1:0 (1:0)

Bramka: Guerrero (5).

Dynamo: Nescheret – Dubinchak, Mykhavko, Bilovar (61 Popov, 83 Brazhko), Karavayev, Buyalskyi, Mykhailenko, Pikhalonok (84 Shaparenko), Vloshyn, Yarmolenko (61 Kabaiev), Guerrero (72 Ponomarenko).

Maccabi: Mishapti – Revivo, Heitor (75 Shlomo), Camara, Asante, Jehezke, Belić (86 Lederman), Peretz, Sissokho (46 Noy), Madmon (67 Nicolaescu), Davida.

Żółte kartki: Yarmolenko – Sissokho, Belić. Sędziował:. Dabanović (Czarnogóra).

Widzów: 1537.

Wynik dwumeczu: 2:3. Awans do fazy ligowej Ligi Europy: Maccabi. Dynamo zagra w Lidze Konferencji Europy.

Piłkarze Dynama Kijów w czwartek powalczą o awans do Ligi Europy

W czwartek na lubelskiej Arenie Dynamo Kijów podejmie Maccabi Tel Awiw.

Siatkarze Avii Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki zginęli w 1976 roku

W piątek i sobotę rozegrany zostanie XXI Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik

W XXI Memoriale Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii Świdnik tym razem zagrają: KPS Siedlce, Camper Wyszków i Necko Augustów. Zawody będą rozgrywane w piątek i sobotę.
Tereny tzw. Pustyni Kaltenbacha to nieużytkowany w większości obszar leżący na północy-wschód od chemicznego kombinatu a zarazem, miasta Puławy. W przyszłości być może - nowe przemysłowe centrum regionu
galeria

Puławy wchłoną kawałek sąsiada? Radni zrobili pierwszy krok

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta Puławy opowiedziała się za rozpoczęciem procedury zmierzającej do poszerzenia miejskich granic o fragment sąsiedniej gminy wiejskiej Puławy. Samorządowcy w tej sprawie byli niemal jednomyślni. Nikt nie był przeciw.

Samolot był użytkowany przez polska grupę akrobacyjną Tiger Demo
AKTUALIZACJA

Katastrofa lotnicza w Radomiu. Podczas akrobacji rozbił się polski F-16

Jak już oficjalnie wiadomo - w okolicach Radomia rozbił się samolot uczestniczący w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Nie przeżył pilot - major Maciej "Slab" Krakowian.

Nikola Kowalik ma obecnie 14 lat. Zbiórka na jej leczenie dostępna jest na portalu siepomaga

Wirus opryszczki zniszczył życie małej dziewczynki. Dziś Nikola ma 14 lat i nadal potrzebuje pomocy

Ile czasu potrzeba, by zdrowe, radosne dziecko stało się niepełnosprawne na całe życie? W przypadku Nikoli z Lublina wystarczyły dwa dni. Dwa dni, w czasie których wirus opryszczki – zwykle bagatelizowany jako „zimno na ustach” – przedostał się do mózgu i zrujnował zdrowie dziewczynki.

Akademiki KUL czekają na studentów – są jeszcze wolne miejsca

Akademiki KUL czekają na studentów – są jeszcze wolne miejsca

Katolicki Uniwersytet Lubelski przypomina studentom o możliwości zakwaterowania w swoich domach studenckich. Wciąż dostępne są miejsca dla pań.

Podziel się życiem – zbiórki krwi na Lubelszczyźnie w pierwszym tygodniu września

Podziel się życiem – zbiórki krwi na Lubelszczyźnie w pierwszym tygodniu września

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zaprasza mieszkańców województwa do udziału w terenowych akcjach poboru krwi. Sprawdź, gdzie przyjedzie czerwony autobus.

Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Białym. Policjanci podsumowali sezon

Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Białym. Policjanci podsumowali sezon

Policyjni wodniacy z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie wspólnie z Ratownictwem Wodnym Rzeczpospolitej wstępnie podsumowali sezon letni nad Jeziorem Białym. Jak podkreślają – wakacje upłynęły bezpiecznie, nikt nie utonął ani nie odniósł poważnych obrażeń.
W Chełmie podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Policją, Strażą Graniczną a szkołami ponadpodstawowymi

Bezpieczeństwo zaczyna się w szkole. Lubelszczyzna stawia na klasy mundurowe

Ponad 200 uczniów z województwa lubelskiego rozpoczęło naukę w nowo powstałych oddziałach o profilu mundurowym. To efekt trójstronnych porozumień podpisanych w Chełmie pomiędzy Strażą Graniczną, Policją i dyrektorami szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa ma przygotować młodzież do przyszłej służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Chciał zdobyć prawo jazdy, miał ponad pół promila

Chciał zdobyć prawo jazdy, miał ponad pół promila

Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 32-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego, który w sobotę zgłosił się na egzamin praktyczny na kategorię B prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. W przeszłości również miał incydent z procentami.

Wisła wysycha. W sierpniu padł rekord
Puławy
galeria

Wisła wysycha. W sierpniu padł rekord

Hydrologiczna susza nie odpuszcza. Stan Wisły w Puławach jest rekordowo niski. W Kazimierzu Dolnym zawieszono kursy promu do Janowca. Co się dzieje? Jak tłumaczą hydrolodzy - brakuje deszczu.
Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

W ostatnich dniach puławscy policjanci kilkukrotnie interweniowali w związku ze znalezieniem niewybuchów pochodzących z okresu II wojny światowej. Niebezpieczne przedmioty odkryto jak to zwykle przypadkiem – podczas prac polowych oraz spacerów w lasach.
Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu wypełni się nowymi urządzeniami

Przebudują maluchom plac zabaw. Jest wykonawca

Oferty były trzy, ale tylko jedna mieściła się w kwocie, jaką samorząd zamierzał wydać. I dlatego ta została wybrana. Już wiadomo, kto zmodernizuje plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu.
Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

W środę (27 sierpnia) w wieku 63 lat zmarła Grażyna Skakuj, emerytowana nauczycielka I LO im. ONZ w Biłgoraju. Prywatnie była żoną radnego miejskiego Adama Skakuja, a także mamą ks. Mariusza Skakuja, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu.
Jeden z dwóch działających w Zamościu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Można nie jechać do PSZOK. Śmieciarki PGK odbiorą stare tekstylia

Dobra wiadomość dla tych, którzy mają do wyrzucenia stare ubrania, torby, paski, zasłony czy pościel. Nie muszą odwozić tych odpadów sami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli trochę poczekają, to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej odbierze je od nich spod domów.
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

