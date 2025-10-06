Górnik Łęczna rozbił GKS Katowice

Dlatego fakt, że Górnik wygrał na trudnym terenie aż 4:0 jest niesamowitym zaskoczeniem. Podopieczne Artura Bożyka świetnie otworzyły mecz, bo już w 19 min lewym skrzydłem przedarła się Paulina Tomasiak. Reprezentantka Polski mocno kropnęła na bramkę, ale piłkę odbiła Kinga Seweryn. Dopadła do niej jednak Weronika Kłoda, która wpakowała piłkę do siatki.

W drugiej połowie Tomasiak ponownie błysnęła. Motor napędowy akcji Górnika uderzył w 60 min z narożnika pola karnego prosto w okienko katowickiej bramki. W końcówce natomiast błysnęła Julia Piętakiewicz, która ten mecz rozpoczęła na ławce rezerwowych. Nie przeszkodziło to jej jednak w zdobyciu dwóch bramek.

Po tym triumfie łęcznianki są liderami Orlen Ekstraligi. W sobotę o godz. 11 podejmą na własnym stadionie KKS Czarni Sosnowiec, obecnego wicelidera tabeli.

GKS Katowice – Górnik Łęczna 0:4 (0:1)

Bramki: Kłoda (19), Tomasiak (60), Piętakiewicz (73, 90+5).

Katowice: Seweryn – Grzegorczyk (46 Kozarzewska), Nieciąg (84 Posiewka), Kalaberova (84 Vuskane), Maciążka, Brzęczek (68 Jaszek), Cyraniak, Nowak, Hmirova, Włodarczyk, Zawadzka.

Górnik: Piątek – Kazanowska, Lefeld (70 PIętakiewicz), Sanford, Kaczor (80 Drąg), Ratajczyk, Głąb, Rapacka (50 Rędzia), Kurkutović, Kłoda (80 Hrejla), Tomasiak (80 Hałatek).

Żółte kartki: Grzegorczyk, Nowak – Kurkutović, Tomasiak. Sędziowała: Turczyn. Widzów: 200.

Pozostałe wyniki: Pogoń Tczew – Rekord Bielsko-Biała 0:0 * Stomilanki Olsztyn – AP Orlen Gdańsk 2:3 * UJ Kraków – UKS SMS Łódź 1:1 * Lech/UAM Poznań – Śląsk Wrocław 0:3 * Czarni Sosnowiec – Pogoń Szczecin 2:1.

Górnik 8 22 23-3 Czarni 7 21 26-5 Śląsk 8 15 20-7 Szczecin 8 14 15-8 Orlen 8 11 9-12 Rekord 8 10 9-16 Katowice 6 9 11-10 Łódź 8 9 10-13 Lech 6 7 6-12 Kraków 8 6 3-12 Stomilanki 8 3 8-25 Tczew 7 1 3-20

11-12 października: Szczecin – Tczew * Górnik – Czarni (sobota, godz. 11) * Śląsk – Katowice * Łódź – Lech * Orlen – Kraków * Rekord – Stomilanki.