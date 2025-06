Weronika Zielińska w złocie mistrzostw Polski

Mistrzynią kraju została Weronika Zielińska z AZS AWF Biała Podlaska startująca w kategorii wagowej do 86 kg. Sztangistka uzyskała 225 kg w dwuboju. W rwaniu uporała się ze sztangą o wadze 100 kg, a w podrzucie 125 kg. W punktacji Sinclair’a bialczanka uzyskała 263,337 pkt. Był to trzeci rezultat w mistrzostwach w rywalizacji kobiet. Był to pierwszy start reprezentantki Polski w wyższej kategorii wagowej. Dotychczas Zielińska startowała w wadze do 81 kg.

Brązowy medal w tej samej kategorii wagowej uzyskała koleżanka klubowa Zielińskiej, Dominika Lewkowicz, która wyrwała 81 kg i podrzuciła 99 kg. Dało jej to 180 kg w dwuboju.

Srebrny medal zdobyła Wiktoria Gierczuk, reprezentująca także AZS AWF Biała Podlaska, startująca w wadze do 69 kg. Sztangistka zaliczyła w dwuboju 192 kg. W rwaniu uporała się z sztangą o wadze 92 kg, w podrzucie - 100 kg. W tej samej kategorii na najniższym stopniu podium stanęła Emilia Rechul z Agrosu Zamość. Zawodniczka osiągnęła w dwuboju 170 kg (75 kg w rwaniu + 95 kg w podrzucie).

Brązowe medale zawiesiły na szyi koleżanki klubowe Rechul. W wadze 48 kg była to Agnieszka Kuczmaszewska z wynikiem 129 kg w dwuboju. W rwaniu osiągnęła 59 kg, w podrzucie 70 kg. Z kolei startująca w kategorii do 53 kg Klaudia Luterek wyrwała 70 kg i podrzuciła 80 kg, co w dwuboju dało jej 150 kg.

W rywalizacji mężczyzn reprezentanci naszego regionu trzykrotnie stawali na podium. Wicemistrzostwo Polski wywalczyli Kacper Magielnicki z Agrosu Zamość. Startujący w kategorii do 65 kg sztangista wyrwał 114 kg i podrzucił 127 kg, co złożyło się na 241 kg w dwuboju. Srebrny medal zdobył także Michał Kościuk z AZS AWF Biała Podlaska w kategorii 79 kg. W dwuboju osiągnął 291 kg. Bialczanin wyrwał 125 kg i podrzucił 166 kg.

Trzecim medalistą był kolejny zawodnik klubu z Białej Podlaskiej, Damian Niedźwiecki. Sztangista startował w kategorii wagowej do 94 kg. Wyrwał 145 kg i podrzucił 171 kg. Dało mu to w dwuboju 320 kg i brązowy medal.

Akademicki klub z Białej Podlaskiej w łącznej klasyfikacji znalazł się na drugim miejscu. W klasyfikacji województw Lubelskie zajęło drugie miejsce.

Klasyfikacja klubowa łączna (kobiety + mężczyźni): 1. Budowlani Opole - 253 pkt. 2. AZS AWF Biała Podlaska - 158 pkt; 3. Budowlani Kucera Nowy Tomyśl - 152 pkt.

Klasyfikacja województw: 1. Dolnośląskie; 2. Lubelskie; 3. Opolskie.