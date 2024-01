Skoki narciarskie. W Piątek rusza PolSKI Turniej 2024

Zawody na trzech polskich skoczniach to zupełna nowość w kalendarzu Pucharu Świata. W ostatnich latach obowiązkowym obiektem, na którym gościli najlepsi skoczkowie było Zakopane. Przed rokiem zawody Pucharu Świata poza Wielką Krokwią odbyły się także w Wiśle. Teraz do tych dwóch miejscowości dołącza Szczyrk, a od piątku do 21 stycznia kibice będą emocjonować się PolSKIm Turniejem 2024. – W programie wydarzenia znajdują się zawody indywidualne, zmagania duetów, a także rywalizacja drużynowa. W ramach imprezy prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa. Kraj, który zgromadzi najwięcej punktów, otrzyma nagrodę finansową w postaci 50 tysięcy euro. Na wynik każdego państwa złożą się noty punktowe dwóch najlepszych reprezentantów w kwalifikacjach i konkursach indywidualnych, a także noty punktowe zespołu w konkursie duetów oraz zawodach drużynowych – w „pigułce” opisuje turniej Polski Związek Narciarski w oficjalnym komunikacie.

Po mało udanym dla Biało-Czerwonych 72. Turnieju Czterech Skoczni trener Thomas Thurnbichler na najbliższe zawody w Wiśle mógł wystawić nie sześciu, a pięciu zawodników. Austriak poinformował, że w piątkowych kwalifikacjach w Wiśle wystąpią Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Piotr Żyła. To jednak grupa międzynarodowa, a na zmodernizowanej skoczni imienia Adama Małysza wystąpi także tak zwana grupa „krajowa”. Utworzą ją Maciej Kot, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny, a co za tym idzie w Wiśle wystąpi aż dziewięciu naszych reprezentantów.

Wisła to pierwszy z przystanków polskiego turnieju. We wtorek i środę zawody odbędą się w Szczyrku, a finałowe konkursy zaplanowano w Zakopanem. I to właśnie tam kibice po raz kolejny będą mogli zobaczyć więcej Polaków na belce startowej. – Po Pucharze Świata w Wiśle oraz Pucharze Kontynentalnym w Innsbrucku podejmiemy decyzje dotyczące składu grupy krajowej, którą wykorzystamy w Zakopanem. Jasne jest, że PolSKI Turniej będzie okazją dla zawodników, by wskoczyć do zespołu na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich w Bad Mitterndorf (25-28 stycznia) – zapowiada Thurnbichler w komunikacie PZN.

Do tej pory konkursy Pucharu Świata można było oglądać na antenie Eurosportu oraz w aplikacji Player. Polskie konkursy będą również tam transmitowane, ale będzie je można obejrzeć także na antenie TVP 1 oraz TVP Sport.

PolSKI Tour 2024 – HARMONOGRAM ZAWODÓW

Wisła (HS134)

12.01.2024 (piątek): 16. 00 – oficjalny trening * 18.00 – kwalifikacje. 13.01.2024 (sobota): 15.00 – seria próbna * 16.00 – konkurs duetów. 14.01.2024 (niedziela): 15:00 – seria próbna * 16:00 – konkurs indywidualny.

Szczyrk (HS104)

16.01.2024 (wtorek): 16.00 – oficjalny trening * 18.00 – kwalifikacje. 17.01.2024 (środa): 16.30 – seria próbna * 17:30 – konkurs indywidualny.

Zakopane (HS140)

19.01.2024 (piątek): 15.30 – oficjalny trening * 18:00 – kwalifikacje. 20.01.2024 (sobota): 15.00 – seria próbna * 16.00 – konkurs drużynowy. 21.01.2024 (niedziela): 15.00 – seria próbna * 16.00 – konkurs indywidualny.