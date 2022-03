Sukces Olafa Malinowskiego ze Skarpy Lublin w Pucharze Polski na ściance w Krakowie

Podopieczny Grzegorza Gajaszka pokonał w boulderingu (w rywalizacji seniorów) liczną reprezentację gospodarzy, bo w siedmioosobowym finale było aż pięciu wspinaczy ze stolicy Małopolski.

– Olaf dobrze przepracował zimę. Trzeba pamiętać, że już jako junior zdobywał medale, więc nie jest to przypadek – chwali swojego zawodnika trener Grzegorz Gajaszek. – Miał też ten trudny okres, tak jak każdy sportowiec, kiedy przechodził z wieku młodzieżowca do seniora, ale udało mu się to przetrwać.

Do Krakowa pojechała w sumie sześcioosobowa ekipa Skarpy. Oprócz Olafa Malinowskiego, do finału awansowała także Katarzyna Zygo. W konkurencji młodzieżowców była piąta. Na ściankę wspinali się też: Karolina Paprzycka, Paweł Kruszyński, Natalia Woś i Jan Tkaczyk, ale nie przebrnęli eliminacji.

Tydzień wcześniej, na zawodach z cyklu Pucharu Polski w Warszawie, startowali również młodsi wspinacze z Lublina. Ze Skarpy była szóstka zawodników – Antonina Bujak, Jan Chaciński, Alicja Garbacka, Antoni Szczygła, Gabriela Sochal i Mikołaj Barabas – a do tego jeszcze jedna osoba z KW Kotłowni – Franciszek Capała. Nikt jednak nie dostał się do finałów.

– Moi zawodnicy może i nie byli w finałach, ale i tak zrobili postępy. Finały były sześcioosobowe i brakowało niewiele, bo trójka była tuż pod "kreską" – było jedno siódme miejsce i dwa ósme – tłumaczy Grzegorz Gajaszek.

Warto wspomnieć, że Olaf Malinowski jest także jednym z lubelskich wspinaczy, który został powołany do kadry narodowej na 2022 rok. Z jego klubu w Biało-Czerwonych barwach startować będą też: Agata Lesiewicz, Maria Szwed i Jan Tkaczyk. W reprezentacji jest również Aleksandra Mirosław z KW Kotłownia.