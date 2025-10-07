Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

ZAPASY

Międzynarodowe mistrzostwa Polski kadetów: Maksym Bartosik z Cementu-Gryfa Chełm z brązem

Maksym Bartosik z Cementu-Gryfa Chełm z brązowym medalem Międzynarodowych Mistrzostw Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym
Maksym Bartosik z Cementu-Gryfa Chełm z brązowym medalem Międzynarodowych Mistrzostw Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym (fot. Cement-Gryf Chełm)

Maksym Bartosik z Cementu-Gryfa Chełm z brązowym medalem Międzynarodowych Mistrzostw Polski kadetów w zapasach w stylu klasycznym

Młody chełmianin stanął na najniższym stopniu podium podczas zawodów rozegranych w Radomiu. Turniej miał silną międzynarodową oprawę. Uczestniczyli w nim zapaśnicy z Polski, Niemiec, Litwy i Ukrainy. Bartosik wystąpił w kategorii do 55 kg.

W tej samej wadze startował inny zapaśnik z Cementu-Gryfa, Aleksy Bartosik, który ukończył rywalizację na ósmej pozycji.

Blisko medalowego podium był Kamil Kierejewski, walczący w kategorii 48 kg. Zapaśnik zakończył zmagania na szóstym miejscu. Natomiast w wadze 71 kg Andrzej Barabas zajął 11. pozycję.

Doświadczenie w międzynarodowych zmaganiach zdobyli także Kuba Byś w wadze do 60 kg i Wojciech Furda (110 kg). Choć tym razem zabrakło im medali, udział w turnieju o takiej randze to cenny krok w rozwoju kariery.

Młodzi zawodnicy Cementu-Gryfa Chełm wystąpili w mistrzostwach kraju pod okiem trenera Dariusza Jabłońskiego, legendy klubu i polskich zapasów.

Jabłoński to mistrz świata z Créteil 2003 w kategorii 54 kg, złoty medalista mistrzostw Europy z Kouvoli 1997, srebrny medalista ME z Sofii 1999, a także dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Europy w Stambule 2001 i w Seinajoki 2002. Na swoim koncie ma także brązowy krążek akademickich mistrzostw świata w Tokio 2000.

Opieka tak utytułowanego szkoleniowca jest bezcennym wsparciem dla młodych adeptów i najlepszym dowodem, że w Chełmie tradycja łączy.

