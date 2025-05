Zawodniczka KS Paco Lublin miała sporo szczęścia w losowaniu turniejowej drabinki, ponieważ od razu została zakwalifikowana do półfinału tej prestiżowej imprezy. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo zmagania upamiętniające wybitnego polskiego trenera są połączone z rywalizacją w ramach Pucharu Świata.

Polska wicemistrzyni olimpijska wejdzie do ringu w czwartek w sesji wieczornej. Rozpoczyna się ona o godz. 17. Jej rywalką będzie Angielka Sameenah Toussaint. Co ciekawe, obie panie już w przeszłości spotkały się ze sobą w ringu. Miało to miejsce w 2022 r. mistrzostwach Europy U-22 rozgrywanych w chorwackim Porecu.

W 1/8 finału Angielka rozprawiła się z Szeremetą, a później całą imprezą zakończyła z brązowym medalem. W późniejszych latach Toussaint radziła sobie już znacznie gorzej. W tym roku biła się tylko dwa razy, z czego wygrała tylko raz. Zwycięstwo miało miejsce w kwietniu w Helsinkach, kiedy pokonała na punkty Gabriellę Weerheim.

– Uważam, że losowanie było bardzo dobre, bo będę miała okazję do rewanżu za to, co było w 2022 r. Wówczas byłam jeszcze leniuszkiem. Teraz jest inaczej, a ja sama zrobiłam duży progres. Sceneria na Torwarze jest przepiękna, więc pozostaje tylko dać dobre widowisko – powiedziała związkowym mediom Julia Szeremeta.

Impreza jest pokazywana na związkowym kanale na portalu YouTube.