Kajetan Kalinowski kontra Cristian Lopez. Wielki dzień zawodnika Starej Szkoły Boksu Lublin

To, że Kalinowski otrzymał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w walce wieczoru jest olbrzymim zaskoczeniem. Na ringu w gdańskim Teatrze Szekspirowskim pojawią się bowiem dużo bardziej renomowani zawodnicy, jak chociażby Mateusz Polski czy Evander Rivera.

Kalinowski, który na swoim koncie ma trzy zawodowe walki, zrobił jednak znakomite wrażenie we wcześniejszych wy-stępach. Na razie w jego bilansie są same zwycięstwa przed czasem. Dwóch ostatnich rywali pokonał w pierwszej rundzie. A trzeba zaznaczyć, że walczył z renomowanymi przeciwnikami. Tym najbardziej rozpoznawalnym był Igor Jakubowski. To olimpijczyk z Rio de Janeiro, a także wicemistrz Europy w boksie olimpijskim. W starciu z 22-letnim lublinianinem nie miał jednak najmniejszych szans. – Kajetan ma niesamowitą bombę w dłoniach. Gdzie trafi rywala, to od razu go przewraca – chwali swojego podopiecznego klubowy trener, Władysław Maciejewski.

Kalinowski do sobotniej walki przygotowywał się m.in. w niemieckim Halle, gdzie sparował z Dominiciem Boeselem, aktualnym mistrzem Europy EBU i mistrzem świata IBO. Polak na pewno nie odstawał od utytułowanego partnera, a w wielu wypadkach był nawet od niego lepszy.

Cristian Lopez to pierwszy zagraniczny przeciwnik w karierze Kalinowskiego. Kubańczyk to bokser na dorobku, a na razie obijał jedynie nisko notowanych przeciwników. Za takiego należy uznać chociażby Przemysława Biniendę, który w swoim rekordzie ma 2 zwycięstwa i 34 porażki.

– Walka z Kajetanem Kalinowskim skończy się nokautem. Mój styl opiera się właśnie na dążeniu do nokautu. Spodziewam się dobrej walki, bo mój rywal jest dobrym pięściarzem. Nie zauważam w nim jednak niczego wyjątkowego – twierdzi na stronie internetowej www.polsatsport.pl Cristian Lopez. – Nie wiem kto jest tu faworytem. Myślę, że on będzie próbował jednak walczyć defensywnie. Czy kibice zobaczą nokaut to już przekonamy się podczas gali. Ja ciężko pracuję, żeby ta walka była ozdobą gali. Przygotowuję się w Starej Szkole Boksu pod okiem trenera Władysława Maciejewskiego. Trenuję z Wiktorem Szadkowskim, Damianem Tymoszem i Łukaszem Maćcem. Sparuję Michałem Soczynskim. Robimy mocną robotę i mam nadzieję, że praca oraz moje wyrzeczenia zaowocują w ringu – przekonuje na stronie polsatsport.pl Kajetan Kalinowski.

Sobotnia gala rozpocznie się o godz. 18.30. Kalinowski i Lopez wejdą do ringu jako ostatni, prawdopodobnie w okolicach godz. 22. Impreza w Gdańsku będzie relacjonowana na antenie Polsatu Sport.

Maciec poznał rywala

Łukasz Maciec ponownie do ringu wejdzie już 20 maja. Pięściarz Starej Szkoły Boksu zmierzy się w Środzie Wielkopolskiej z Jolem Julio w ramach gali MB Boxing Night Wielkopolska Awantura.