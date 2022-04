Bank Pekao S.A. dalej będzie wspierał polską koszykówkę

Na wsparcie mogą liczyć: reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, kadry narodowe w koszykówce 3x3, Energa Basket Ligę, Energa Basket Ligę Kobiet, Suzuki 1 Ligę Mężczyzn, Suzuki Puchar Polski kobiet i mężczyzn oraz pozostałe rozgrywki organizowane przez Polski Związek Koszykówki i zabawę w Menedżera Energa Basket Ligi. Marka Banku Pekao S.A. podczas rozgrywek jest widoczna na bandach oraz na koszulkach sędziów boiskowych.

Od najbliższego sezonu Bank Pekao S.A. zostanie także Partnerem Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki (SMOK) oraz Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSSM). Wyspecjalizowani pracownicy Banku Pekao S.A. zajmą się edukacją finansową dzieci i młodzieży. Ponad 10 tysięcy młodych adeptów koszykówki trenujących w SMOK i KOSSM oraz na zgrupowaniach kadr narodowych pozna podstawowe elementy bankowości, dowie się też jak budować zaplecze finansowe, dobrze inwestować pierwsze zarobione pieniądze.

– Cieszę się, że udało nam się przedłużyć tę znaczącą i ważną umowę dla polskiej koszykówki. Pierwszy rok współpracy wypadł dla obu stron bardzo dobrze. Przedstawiciele Banku Pekao S.A. uczą nas finansjery, a z drugiej strony otrzymują produkt godny jednego z najlepszych banków w Polsce – powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

– Widzimy, że kibice doceniają, to co dzieje się w polskiej koszykówce. Z roku na rok rośnie zadowolenie kibiców, a w każdym tygodniu wydarzenia koszykarskie trzymają fanów w emocjach. Koszykówka odnosi olbrzymie sukcesy, a my zdobywamy rozpoznawalność jako bank wspierający ten sport. To duży ekwiwalent reklamowy. Nasze badania pokazują, że kibice mają świadomość, ze aktywnie wspieramy polską koszykówkę. Dlatego w sezonie 2022/2023 – oprócz dotychczas sponsorowanych przez nasz bank projektów oraz przedsięwzięć – dodatkowo zaangażujemy się na rzecz koszykówki młodzieżowej, wspierając program Młode Asy Parkietu. W ten sposób chcemy mieć swój udział w wychowywaniu mistrzów sportu i zwiększać ich szanse na sięgnięcie w przyszłości po medale z najcenniejszego kruszcu. Trzymamy mocno kciuki za rozwój polskiej koszykówki – podkreślił Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.