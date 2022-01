Gimnastyka z terminarzem. Szykuje się bardzo intensywne granie dla Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Jak pisaliśmy w czwartek, po pierwszej serii testów odizolowane zostały cztery koszykarki, które miały pozytywne wyniki badań na obecność koronawirusa. W piątek zespół został ponownie przetestowany i doszedł jeszcze jeden pozytywny wynik. I tak trzy koszykarki będą na kwarantannie do środy, jedna do czwartku, a jedna do niedzieli.

Początkowo treningi zostały wstrzymane, ale zdrowa część składu – zaledwie pięć dziewczyn – powróciła do zajęć w piątek. Chora jest Kamiah Smalls (miała negatywny wynik testu), natomiast jutro do pracy ma wrócić Zuzanna Sklepowicz, która narzekała na uraz mięśniowy. W pełni sił jest za to Klaudia Niedźwiedzka, po bolesnym zderzeniu z jedną z rywalek z Gorzowa Wielkopolskiego.

W ostatnich dniach nie odbyły się dwa spotkania z udziałem „Pszczółek” – 13 stycznia w 1/8 finału EuroCup z francuskim Villeneuve d’Ascq LM (w Lublinie) oraz 15 stycznia w Energa Basket Lidze Kobiet z Energą Toruń (w Toruniu). Przełożone zostanie także spotkanie z SKK Polonią Warszawa, które było zaplanowane na 18 stycznia (w Lublinie), a pierwotnie miało się odbyć jeszcze 5 grudnia ubiegłego roku (wtedy również na drodze stanął koronawirus w lubelskiej drużynie). Nie zostały jeszcze podane nowe terminy.

Punktem odniesienia dla załatania ligowego terminarza jest Puchar Polski, który ma gościć w Bydgoszczy w dniach 28-30 stycznia. Polski Związek Koszykówki chce, aby wszystkie spotkania pierwszej rundy zmagań były rozegrane odpowiednio wcześnie. Jedynym starciem, które się do tej pory nie odbyło na przestrzeni 11 kolejek (kluczowy będzie układ sił w tabeli EBLK z dnia 19 grudnia 2021 roku) jest właśnie potyczka „Pszczółek” z SKK Polonią Warszawa. Jak się dowiedzieliśmy, być może dojdzie do zamiany w kalendarzu. Na 22 stycznia zaplanowany jest mecz lublinianek z Enea AZS Politechniką Poznań – jednak zamiast niego mielibyśmy zobaczyć konfrontację zielono-białych z Polonią. Wtedy będzie jasne, które drużyny wystąpią na turnieju w Bydgoszczy.

Nieco bardziej klarowna staje się także sytuacja w EuroCup. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale z naszych informacji wynika, że oba starcia z drużyną z Francji zostaną rozegrane w ciągu jednego tygodnia, między 24 a 28 stycznia.