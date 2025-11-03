Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło właśnie konkurs w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych” na 2025 rok. Lubelska placówka otrzyma z tego programu prawie 1,4 mln zł dofinansowania, a pozostałe 30 procent pokryje Samorząd Województwa Lubelskiego.

– Każde dodatkowe środki, które możemy przeznaczyć na poprawę warunków leczenia mieszkańców województwa, bardzo mnie cieszą. Zależy nam, żeby pacjenci onkologiczni jak najszybciej wracali do sprawności fizycznej i do swoich bliskich – podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.

Nowoczesny sprzęt pozwoli placówce znacząco rozszerzyć możliwości prowadzenia terapii i zwiększyć skuteczność rehabilitacji. Jak informuje dyrekcja COZL, urządzenia będą wykorzystywane m.in. do terapii przywracających sprawność ruchową, zmniejszających ból i poprawiających jakość życia pacjentów.

– Pozyskanie ponad 1,9 mln zł na rozwój rehabilitacji leczniczej to ważny krok w kierunku poprawy dostępności i skuteczności terapii dla osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne rozwiązania, dbając o to, by każdy pacjent miał szansę na pełny powrót do zdrowia i sprawności. Chcemy zapewnić najwyższy standard opieki, nie tylko w zakresie leczenia onkologicznego, ale również kompleksowej rehabilitacji – mówi Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W ramach projektu COZL zakupi m.in. zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, bieżnię do nauki chodu, aparaty do terapii uciskowej i drenażu limfatycznego, urządzenia do kinezyterapii, krioterapii i radiofrekwencji, a także sprzęt do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym oraz aparaty do głębokiej oscylacji.

Nowe wyposażenie ma trafić do placówki w przyszłym roku. Dzięki niemu lubelskie Centrum Onkologii jeszcze skuteczniej będzie wspierać pacjentów w powrocie do zdrowia – krok po kroku, z troską o każdy etap ich rekonwalescencji.