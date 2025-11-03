Nowy sprzęt dla rehabilitacji pacjentów onkologicznych. COZL na zakupach

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli otrzymało ponad 1,9 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji leczniczej. Dzięki tym środkom pacjenci onkologiczni będą mogli szybciej odzyskać sprawność po zakończonym leczeniu.
Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło właśnie konkurs w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych” na 2025 rok. Lubelska placówka otrzyma z tego programu prawie 1,4 mln zł dofinansowania, a pozostałe 30 procent pokryje Samorząd Województwa Lubelskiego.
– Każde dodatkowe środki, które możemy przeznaczyć na poprawę warunków leczenia mieszkańców województwa, bardzo mnie cieszą. Zależy nam, żeby pacjenci onkologiczni jak najszybciej wracali do sprawności fizycznej i do swoich bliskich – podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.
Nowoczesny sprzęt pozwoli placówce znacząco rozszerzyć możliwości prowadzenia terapii i zwiększyć skuteczność rehabilitacji. Jak informuje dyrekcja COZL, urządzenia będą wykorzystywane m.in. do terapii przywracających sprawność ruchową, zmniejszających ból i poprawiających jakość życia pacjentów.
– Pozyskanie ponad 1,9 mln zł na rozwój rehabilitacji leczniczej to ważny krok w kierunku poprawy dostępności i skuteczności terapii dla osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne rozwiązania, dbając o to, by każdy pacjent miał szansę na pełny powrót do zdrowia i sprawności. Chcemy zapewnić najwyższy standard opieki, nie tylko w zakresie leczenia onkologicznego, ale również kompleksowej rehabilitacji – mówi Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
W ramach projektu COZL zakupi m.in. zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych, bieżnię do nauki chodu, aparaty do terapii uciskowej i drenażu limfatycznego, urządzenia do kinezyterapii, krioterapii i radiofrekwencji, a także sprzęt do ćwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym oraz aparaty do głębokiej oscylacji.
Nowe wyposażenie ma trafić do placówki w przyszłym roku. Dzięki niemu lubelskie Centrum Onkologii jeszcze skuteczniej będzie wspierać pacjentów w powrocie do zdrowia – krok po kroku, z troską o każdy etap ich rekonwalescencji.